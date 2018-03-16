Alex De Souza gözyaşlarını tutamadı

Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex De Souza, 1907 Fenerbahçe Derneği'nin düzenlediği organizasyonda duygusal anlar yaşadı.

2004-2012 yılları arasında Fenerbahçe forması altında büyük başarılar yaşayan ve kısa sürede adını Fenerbahçe’nin unutulmaz futbolcuları arasına yazdıran Alex De Souza, 1907 Fenerbahçe derneği sohbet toplantısına konuşmacı olarak katıldı.

1907’li Saatler etkinlikleri kapsamında düzenlenen sohbet toplantılarının mart ayı konuğu Alex De Souza oldu. Brezilyalı yıldızın futbol kariyeri boyunca attığı goller ve istatistiklerinden oluşan bir video gösteriminin de yapıldığı toplantıya üyeler yoğun ilgi gösterdi.

Samet Güzel’in moderatörlüğünde düzenlenen toplantıda dernek üyeleri Alex hakkında merak ettikleri soruları sorarken yıldız futbolcu ile fotoğraf çektirme ve formalarını imzalatma şansı da buldu. Kendisine gösterilen ilgi nedeniyle oldukça duygulanan Alex’in Fenerbahçe’yi çok özlediğini söylediği sırada gözlerinin dolduğu görüldü.

Alex`in imza töreni izdiham nedeniyle yarıda kaldı! Fenerbahçe'nin eski yıldızı Alex de Souza'nın kitabını imzalamasının etkinliği için Emaar Square'a gelen yüzlerce Fenerbahçe taraftarı, organizasyon eksikliği nedeniyle Alex'e kitap imzalatamadı. Polisler yaşanan izdiham nedeniyle taraftarlara müdahale ederek dışarıya çıkarmaya çalıştı. Alex konu ile ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. İlgili Haberi Oku