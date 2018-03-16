Alex ayağının tozuyla halı saha yaptı, baklava ziyafeti çekti

Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza Türkiye tatiline bir de halı saha maçı sıkıştırdı. Brezilyalı yıldız dün akşam uzun süre sonra İstanbul'da sahaya çıktı ve şov yaptı.

Ümit GENÇ 0