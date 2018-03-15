Vodafone Park’da Joachim Löw sürprizi!

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi ikinci turunda Vodafone Park'ta Bayern Münih'i ağırladığı mücadelede tribünde sürpriz bir isim yer aldı. Eski Fenerbahçe teknik patronu Almanya Milli takımı teknik direktörü Joachim Löw karşılaşmayı tribünden izledi.

Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw, Beşiktaş-Bayern Münih maçı için sürpriz şekilde Vodafone Park'a geldi. Dünyaca ünlü çalıştırıcı maçtan 1 saat önce tribüne giriş yaptı. Löw'e statta A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu eşlik etti. İki teknik adam maçı beraber izledi.

Müthiş seri bitti

Beşiktaş evinde 12 maç sonra Avrupa kupası karşılaşması kaybetti. Sahasındaki son 12 maçta 5 galibiyet, 7 beraberlik alan Kartal, Bayern Münih'e boyun eğdi. Siyah-beyazlı takım evinde en son 2014-15 sezonunda Brugge'e 3-1 mağlup olmuştu.

Bir Fener, bir Bayern

Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Beşiktaş sahasında ikinci kez yenilgi aldı. Nisan 2016'dan beri Vodafone Park'ta oynayan siyah-beyazlılar bütün resmi maçlar hesaba katıldığında ikinci kez mağlubiyet yaşadı. Kartal'a evindeki ilk yenilgisini geçen sezon Türkiye Kupası'nda 1-0'lık skorla Fenerbahçe yaşatmıştı.

Alkışlar seyirciye

Son 15 dakikada tezahüratlarla adeta şov yapan siyah-beyazlılar maçın ardından oyuncuları tribüne çağırdı. Güneş ve oyuncuları alkış yağmuruna tutan taraftarlara, Quaresma üçlü çektirdi.

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