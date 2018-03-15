UEFA Beşiktaş’ı disiplin kuruluna sevketti!

Beşiktaş, dün Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Bayern Münih maçındaki organizasyon eksiklikleri nedeniyle UEFA Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

UEFA, sahaya yabancı madde atma, yetersiz organizasyon ve merdiven boşluklarının dolu olması nedeniyle Beşiktaş’ı disiplin kuruluna sevk etti. Sevkin en büyük etkenin ise sahaya giren kedi olduğu öne sürüldü.

UEFA komitesi kedinin girmesinden sonra oyunun durmasını “İstenmeyen davranış” olarak kabul ediyor. Bu nedenle Beşiktaş’a soruşturma açıldı. UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu konuyu 31 Mayıs’ta ele alıp kararını verecek.

Beşiktaş Bayern Münih maçında sahaya kedi girdi Beşiktaş - Bayern Münih karşılaşmasının 50. dakikasında sahaya giren bir kedi nedeniyle oyun yaklaşık 1 dakika durdu. İlgili Haberi Oku