UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu | Atletico Madrid Moskova’da şov yaptı!

UEFA Avrupa Ligi'nde Son 16 Turu heyecanı Lokomotiv Moskova Atletico Madrid maçı ile devam etti. İlk maçı evinde 3-0 kazanan Atletico Madrid, deplasmanda da sahadan 5-1'lik galibiyetle ayrıldı ve adını çeyrek finale yazdıran ilk takım oldu.

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