Türkiye U19 Milli Takımı’nın Elit Tur aday kadrosu açıklandı

Türkiye U19 Milli Takımı'nın, 2017/18 UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Elit Tur aday kadrosu açıklandı.

Türkiye U19 Milli Takımı, 18 Mart 2018 Pazar günü Beykoz-Riva’daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde saat 19.00’da bir araya gelecek ve 19 Mart 2018 Pazartesi günü, Elit Tur maçları için Danimarka’ya gidecek. U19 Milli Takımı, 2017-18 UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Elit Tur 7. Grup’ta ev sahibi Danimarka’nın yanı sıra, Avusturya ve Bosna-Hersek ile karşılaşacak. Maçlar, 21-24-27 Mart 2018 tarihlerinde oynanacak.

2017-18 UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Elit Tur’da, 28 takım 4’erli olarak 7 gruba ayrılıyor. Elit Tur’da gruplarını lider bitirecek 7 takım, 16-29 Temmuz 2018 tarihlerinde Finlandiya’da düzenlenecek 2017-18 UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Finalleri’ne katılmaya hak kazanacak. Ev sahibi Finlandiya ise finallere direkt olarak katılacak. 2017-18 UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Finalleri’nde ilk 5 sırada yer alacak ülkeler ise 2019 FIFA U20 Dünya Kupası Finalleri’ne katılmaya hak kazanacak.

U19 Milli Takımı, 2017-18 UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Eleme Turu 13. Grup’ta Galler, Kazakistan ve Slovakya ile mücadele etmiş ve grup ikincisi olarak Elit Tur’a yükselmişti. U19 Milli Takımı’nın 2017/18 UEFA U17 Avrupa Şampiyonası Elit Tur aday kadrosunda şu isimler bulunuyor: Altınordu, minik devleri İzmir'de buluşturuyor Altınordu'nun organize ettiği ve 22 ülkeden 48 dev kulübün 12 yaş takımlarının mücadele edeceği U12 İzmir Cup'ın beşincisi, 6-8 Nisan tarihlerinde düzenlenecek. İlgili Haberi Oku

Kaleciler:

Mehmet Ataberk Dadakdeniz (Bursaspor), Ozan Can Oruç (Altınordu A.Ş.)

Defans:

Alpay Çelebi (Beşiktaş A.Ş.), Furkan Korkut (Galatasaray A.Ş.), Gökay Güney (Galatasaray A.Ş.), Mert Müldür (SK Rapid Wien), Mert Yılmaz (RB Leipzig), Ramazan Keskin (Bursaspor)

Orta Saha:

Doğukan Sinik (Kemerspor 2003), Enes İslam İlkin (Samsunspor), Güven Yalçın (Bayer 04 Leverkusen), Halil İbrahim Dervişoğlu (Sparta Rotterdam), Kerem Atakan Kesgin (Göztepe A.Ş.), Muhayer Oktay (Fortuna Düsseldorf), Oğuz Aydın (Bucaspor), Oğuz Kağan Güçtekin (Fenerbahçe A.Ş.), Rahmetullah Berişbek (Gençlerbirliği), Umut Güneş (VfB Stuttgart)

Forvet:

İlker Karakaş (Gençlerbirliği), Metehan Güçlü (Paris Saint Germain)

Genç Milli Takımlar Sorumlusu: Tolunay Kafkas

Teknik Direktör: Vedat İnceefe

2017-18 UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Elit Tur 7. Grup Maç Programı:

21.03.2018 – 17.00 TSİ / Türkiye – Avusturya / Silkeborg Stadyumu – Silkeborg – Danimarka

21.03.2018 – 21.00 TSİ / Danimarka – Bosna-Hersek / Silkeborg Stadyumu – Silkeborg – Danimarka

24.03.2018 – 15.00 TSİ / Avusturya – Bosna-Hersek / Silkeborg Stadyumu – Silkeborg – Danimarka

24.03.2018 – 19.00 TSİ / Danimarka – Türkiye / Silkeborg Stadyumu – Silkeborg – Danimarka

27.03.2018 – 15.00 TSİ / Bosna-Hersek – Türkiye / Vorup Stadyumu – Randers – Danimarka

27.03.2018 – 15.00 TSİ / Avusturya – Danimarka / Silkeborg Stadyumu – Silkeborg – Danimarka Portekiz Milli Takımı`na Türkiye`den iki isim Portekiz'in Mısır ve Hollanda ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu açıklandı. Türkiye'den Quaresma ve Beto, milli takıma seçilen isimler oldu. İlgili Haberi Oku