Türkiye U19 Milli Takımı’nın Elit Tur aday kadrosu açıklandı
Türkiye U19 Milli Takımı, 18 Mart 2018 Pazar günü Beykoz-Riva’daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde saat 19.00’da bir araya gelecek ve 19 Mart 2018 Pazartesi günü, Elit Tur maçları için Danimarka’ya gidecek. U19 Milli Takımı, 2017-18 UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Elit Tur 7. Grup’ta ev sahibi Danimarka’nın yanı sıra, Avusturya ve Bosna-Hersek ile karşılaşacak. Maçlar, 21-24-27 Mart 2018 tarihlerinde oynanacak.
2017-18 UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Elit Tur’da, 28 takım 4’erli olarak 7 gruba ayrılıyor. Elit Tur’da gruplarını lider bitirecek 7 takım, 16-29 Temmuz 2018 tarihlerinde Finlandiya’da düzenlenecek 2017-18 UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Finalleri’ne katılmaya hak kazanacak. Ev sahibi Finlandiya ise finallere direkt olarak katılacak. 2017-18 UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Finalleri’nde ilk 5 sırada yer alacak ülkeler ise 2019 FIFA U20 Dünya Kupası Finalleri’ne katılmaya hak kazanacak.
U19 Milli Takımı, 2017-18 UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Eleme Turu 13. Grup’ta Galler, Kazakistan ve Slovakya ile mücadele etmiş ve grup ikincisi olarak Elit Tur’a yükselmişti. U19 Milli Takımı’nın 2017/18 UEFA U17 Avrupa Şampiyonası Elit Tur aday kadrosunda şu isimler bulunuyor:
Kaleciler:
Mehmet Ataberk Dadakdeniz (Bursaspor), Ozan Can Oruç (Altınordu A.Ş.)
Defans:
Alpay Çelebi (Beşiktaş A.Ş.), Furkan Korkut (Galatasaray A.Ş.), Gökay Güney (Galatasaray A.Ş.), Mert Müldür (SK Rapid Wien), Mert Yılmaz (RB Leipzig), Ramazan Keskin (Bursaspor)
Orta Saha:
Doğukan Sinik (Kemerspor 2003), Enes İslam İlkin (Samsunspor), Güven Yalçın (Bayer 04 Leverkusen), Halil İbrahim Dervişoğlu (Sparta Rotterdam), Kerem Atakan Kesgin (Göztepe A.Ş.), Muhayer Oktay (Fortuna Düsseldorf), Oğuz Aydın (Bucaspor), Oğuz Kağan Güçtekin (Fenerbahçe A.Ş.), Rahmetullah Berişbek (Gençlerbirliği), Umut Güneş (VfB Stuttgart)
Forvet:
İlker Karakaş (Gençlerbirliği), Metehan Güçlü (Paris Saint Germain)
Genç Milli Takımlar Sorumlusu: Tolunay Kafkas
Teknik Direktör: Vedat İnceefe
2017-18 UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Elit Tur 7. Grup Maç Programı:
21.03.2018 – 17.00 TSİ / Türkiye – Avusturya / Silkeborg Stadyumu – Silkeborg – Danimarka
21.03.2018 – 21.00 TSİ / Danimarka – Bosna-Hersek / Silkeborg Stadyumu – Silkeborg – Danimarka
24.03.2018 – 15.00 TSİ / Avusturya – Bosna-Hersek / Silkeborg Stadyumu – Silkeborg – Danimarka
24.03.2018 – 19.00 TSİ / Danimarka – Türkiye / Silkeborg Stadyumu – Silkeborg – Danimarka
27.03.2018 – 15.00 TSİ / Bosna-Hersek – Türkiye / Vorup Stadyumu – Randers – Danimarka
27.03.2018 – 15.00 TSİ / Avusturya – Danimarka / Silkeborg Stadyumu – Silkeborg – Danimarka