Survivor Mustafa Kemal Kurt kimdir? İşte Survivor 2018’in yeni yarışmacısı Mustafa…

Survivor'da sakatlık yüzünden diskalifiye olanların yerine yeni yarışmacılar katılıyor. Yeni katılan 4 yarışmacıdan biri de Mustafa Kemal Kurt. Survivor 2018 takipçileri Mustafa Kemal Kurt'un hayatına dair detayları merak ediyor. Peki Mustafa Kemal Kurt kimdir? Mesleği ne?

Survivor 2018’e yeni katılan Mustafa Kemal Kurt Rugby Milli Takımı’nda forma giymiştir. Sporcu kişiliği ile ön plana çıkan Mustafa Kemal Kurt Survivor 2018’e 22. bölümde dahil oldu. Mustafa Kemal Kurt kimdir, ne iş yapıyor, eğitim durumu ne gibi sorular da merak konusu oldu. İşte yeni yarışmacının bilinmeyenleri…MUSTAFA KEMAL KURT KİMDİR?

Mustafa Kemal Kurt Crossfit Antrenörüdür. Türkiye Milli Takımı Rugby oyuncusu ve kaptanıdır. Bulgaristan Avrupa Rugby Şampiyonası katılmıştır. Mustafa Kemal Rugby sporu ile ilgileniyor. Rugby güç gerektiren bir spordur. 15 kişiden iki takım ve 40 dakikalık iki devre halinde oynanan oyunda oyuncu elindeki topu ileri pas vermeden kale çizgisinin arkasına geçirmeye çalışır.

Hayatı başarılar ile dolu olan Mustafa Kemal Kurt çok güçlü bir oyuncudur. Ormanı doğayı ve ateş yakmayı çok seven Mustafa Kemal Kurt Survivor 2018’e sonradan katılsa da Survivor adasına çok rahat kısa sürede uyum sağlayacak bir yarışmacıdır.

BÜYÜK HAYALİ GERÇEK OLDU!

Mustafa Kemal Kurt en büyük hayalinin Survivor’a katılmak olduğunu söylüyor ve tam bir Survivor ruhuna sahip olduğunu açıklıyor. Biliyoruz ki Gönüllüler bu Survivor’da çok şanslı değil. Çünkü bu zamana kadar yayınlanan Survivor yarışmalarındaki en iyi adaylara karşılık gönüllülerden oluşan bir takım.

Bir dönem Zone Zorlu Center’da ve Koç Üniversitesinde Rugby Koç’u olarak çalışmalar gerçekleştirmiştir. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümünden mezun olan Mustafa Kemal Kurt yaşantısını İstanbul Beşiktaş’ta sürdürmektedir.