Son dakika… Fenerbahçe Galatasaray maçının hakemi belli oldu

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbinin hakemi açıklandı. Dev maçı Bülent Yıldırım yönetecek.

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında 17 Mart Cumartesi günü Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Kadıköy’de oynanacak derbi maçın hakemi belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) maçın hakeminin Bülent Yıldırım olduğunu açıkladı.

Derbi için inanılmaz bahis! 1`e 6000 oran verdiler... Avrupalı şirketler cumartesi akşamı oynanacak dev derbi için bir hayli farklı kategorilerde oyun açtı... Bunlardan biri ise büyük para veriyor. İlgili Haberi Oku

Medipol Başakşehir ile Beşiktaş arasında 18 Mart Pazar günü oynanacak haftanın diğer önemli maçını ise Halil Umut Meler yönetecek.

Haftanın diğer hakemleri ise şöyle:

Yarın:

20.00 Kasımpaşa-Antalyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan) – Ali Palabıyık

20.00 Kardemir Karabükspor-Osmanlıspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu) – Arda Kardeşler

17 Mart Cumartesi:

13.30 Gençlerbirliği-Teleset Mobilya Akhisarspor (Ankara 19 Mayıs) – Mete Kalkavan

16.00 Bursaspor-Demir Grup Sivasspor (Bursa Büyükşehir Belediye) – Hüseyin Göçek

19.00 Fenerbahçe-Galatasaray (Ülker) – Bülent Yıldırım

18 Mart Pazar:

13.30 Atiker Konyaspor-Kayserispor (Konya Büyükşehir Belediye) – Halis Özkahya

13.30 Aytemiz Alanyaspor-Göztepe (Bahçeşehir Okulları) – Özgür Yankaya

16.00 Trabzonspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Medical Park) – Yaşar Kemal Uğurlu

19.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim) – Halil Umut Meler