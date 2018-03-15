Son dakika… Fenerbahçe Galatasaray maçının hakemi belli oldu
Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında 17 Mart Cumartesi günü Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Kadıköy’de oynanacak derbi maçın hakemi belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) maçın hakeminin Bülent Yıldırım olduğunu açıkladı.
Medipol Başakşehir ile Beşiktaş arasında 18 Mart Pazar günü oynanacak haftanın diğer önemli maçını ise Halil Umut Meler yönetecek.
Haftanın diğer hakemleri ise şöyle:
Yarın:
20.00 Kasımpaşa-Antalyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan) – Ali Palabıyık
20.00 Kardemir Karabükspor-Osmanlıspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu) – Arda Kardeşler
17 Mart Cumartesi:
13.30 Gençlerbirliği-Teleset Mobilya Akhisarspor (Ankara 19 Mayıs) – Mete Kalkavan
16.00 Bursaspor-Demir Grup Sivasspor (Bursa Büyükşehir Belediye) – Hüseyin Göçek
19.00 Fenerbahçe-Galatasaray (Ülker) – Bülent Yıldırım
18 Mart Pazar:
13.30 Atiker Konyaspor-Kayserispor (Konya Büyükşehir Belediye) – Halis Özkahya
13.30 Aytemiz Alanyaspor-Göztepe (Bahçeşehir Okulları) – Özgür Yankaya
16.00 Trabzonspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Medical Park) – Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim) – Halil Umut Meler