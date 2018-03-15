Samsunspor’un tek hedefi 3 puan

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'da teknik direktör Besim Durmuş, hafta sonu kendi evlerinde oynayacakları Boluspor maçını kazanmak istediklerini belirterek, "Yüzde 100 Bolu maçına odaklandık. Hiçbir şeyi düşünmüyoruz. İhtiyacımız olan 3 puanı alacağız" dedi.

Spor Toto 1. Lig’de zor günler geçiren ve kümede kalma mücadelesinde rahat bir nefes almak isteyen Samsunspor, 18 Mart Pazar günü kendi evinde oynayacağı kritik Boluspor maçının hazırlıklarına Samsun Nuri Asan Tesisleri’nde ara vermeden devam ediyor. Kırmızı beyazlı ekip bugünkü idmanda düz koşunun ardından 5’e 2 ve şut çalıştı. Sakatlığı nedeniyle antrenmana çıkmayan Ufuk Budak’ın dışında tüm oyuncular idmana katılırken, sakatlıktan yeni kurtulan Ercan ve kaleci Furkan Köse düz koşu yaptı.

Boluspor’dan ihtiyacı oldukları 3 puanı alacaklarını söyleyen Samsunspor Teknik Direktörü Besim Durmuş, “Yüzde 100 Bolu maçına odaklandık. Hiçbir şeyi düşünmüyoruz. Hem iyi oynayacağız, hem iyi mücadele edeceğiz. İhtiyacımız olan 3 puanı alacağız. Bolu takımı hedefi olan bir takım. Arka arkaya kazandığı ve deplasmanda kazandığı maçlar var. Özel bir durumu yok ama iyi bir takım. Biz de taraftarımızın desteği ile kazanacağız. Başka hiçbir şey düşünmüyoruz. Kazanan davranışı rakibimize hissettireceğiz. Maçın başından sonuna kadar dayanıklılığımız ile, zekamız ile önde kalarak inşallah seyircimiz ile beraber 3 puanı alıp rahat bir nefes alacağız. Milli takım arasına mutlu gireceğiz. Çünkü geçen maçta üzüldük. Bütün odak noktamız Bolu maçıdır. Kesinlikle zafer kazanıp ayrılacağız” dedi.

Samsunspor 32 puanla düşme hattının 2 puan önünde 14. sırada yer alıyor. Pazar günü Samsunspor’a konuk olacak Boluspor ise 43 puanla 6. sırada ve play-off potasında yer almakta. Hüseyin Kalpar: `Bu tür maçları kazanmak gerekir` Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Tetiş Yapı Elazığspor'da Teknik Direktör Hüseyin Kalpar, lig yarışında kolay denilen maçların zor geçtiğini belirterek, eğer takımın hedefi play-off ise bu tür müsabakaların kazanılması gerektiğini söyledi. İlgili Haberi Oku