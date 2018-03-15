Şampiyonlar Ligi taraftarı olmak…

Beşiktaş futbol endüstrisinin en gösterişli organizasyonu Şampiyonlar Ligi’ne veda etti. Alman Devi Bayern Münih’e kendi sahasında 3-1’lik skorla boyun eğen Şenol Güneş’in öğrencileri elenmelerine rağmen taraftarının alkışlarıyla lige döndü. Taner Bildik, Beşiktaş-Bayern Münih maçı izlenimlerini yazdı.

Beşiktaş futbol takımı, Şampiyonlar arenasında tecrübe edinirken Kara Kartal'ın dünyaca ünlü taraftarları da Şampiyonlar Ligi taraftarı olma ayrıcalığını yaşadı. Tribünleri hınca hınç dolduran siyah beyazlılar yaptıkları şovlarla bir kez daha neden dünyanın en iyi taraftarları arasında gösterildiklerini bir kez daha kanıtladılar.

Öncelikle ilk maçı deplasmanda 5-0 gibi net bir skorla kaybeden takımlarını desteklemek için stadı dolduran, Almanlara desibel ölçümü yapmak için yanlarında ölçüm cihazı getirten siyah beyazlıları kutlamak gerek.

Ancak asıl alkış organizasyona… Her yıl 1.5 milyar Euro'luk bir bütçe ayrılan organizasyon gerçekten alkışı hak ediyor.

Kulübün kombineli taraftarları dışında bilet ve davetiyle maça gidecekler için organizasyon dört dörtlük bir hazırlık yapmış. Kupa 1'in ana sponsorlarından birinin davetlisi olarak izledim maçı. Maç öncesi gönderilen özel davetiye bu dev organizasyonda UEFA'nın rehber niteliğinde hazırladığı bir uygulamayı yüklememi sağladı.

Avrupai sistem gerçekten eksiksiz işledi. Beşiktaş'ın iç saha maçlarını kaçırmaya gayret gösteren ben, bu kez bu uygulamayı deneyimleyerek maça gittim.

Uygulama bir sosyal medya hesabınızı entegre ederek kullanıma açılıyor. Takımınızı seçtikten sonra menüde gezinmek son derece keyifli…

Maç öncesi ve sonrası gerek son dakika haberleri, gerekse videolar maçı iyi analiz etmek için hazırlanmış.

Ancak asıl güzel olan anlık bildirimler. Örneğin maça gitmek için hangi yolu kullanabileceğinizi gösteren harita…

Hangi kapıdan girip yerinizi nasıl bulacağınızı gösteren bildirimler…

Maç öncesi semtte gidilebilecek mekanlar…

Maç sonrası toplu taşıma kullanımı, taksi durağı numaraları gibi bilgiler semti avucunun içi gibi bilenler için bile yol gösterici nitelikte…

Maç oynanırken gol, sarı kart, oyuncu değişikliği gibi bilgiler anında telefonunuza geliyor. Pozisyon tekrarı izliyorsunuz.

Ayrıca özel bir WIFI şifresi ile stadyumda bulunduğunuz süre boyunca ücretsiz internet hizmeti alıyorsunuz. Şampiyonlar Ligi ile ilgili aradığınız tüm bilgilere, videolara, istatistiklere ulaşabildiğiniz uygulama gerçekten dolu dolu hazırlanmış.

Tabii ki bu uygulama deplasmana gidecek olan rakip takımın taraftarları açısından daha önemli bir rehber. Ancak bu hizmet sayesinde Avrupai bir organizasyonun içerisinde olduğunuzu hissediyorsunuz. Elbette futbol takımlarımız için Şampiyonlar Ligi'nde yer almak büyük prestij. Ancak taraftar olarak da Şampiyonlar Ligi'nde olmak ayrıcalık. Nasıl ki futbolcular uluslararası tecrübe kazanıyorsa, taraftar da futbol kültürü konusunda tecrübe kazanıyor.