Rotasyon işe yaramadı

Beşiktaş, tamamıyla bir prestij anlayışı içerisinde çıkmış olduğu Bayern Münih maçında Gökhan'ın bireysel yapmış olduğu hatalardan dolayı oyunun başında golleri yiyince bu sonuç kaçınılmaz oldu ve Avrupa kupalarına veda etti. Nedenlerine bakacak olursak;

1- İlk maçta alınan 5-0'lık mağlubiyet tüm takımı psikolojik olarak baskı altına aldı. Hiçbir sporcu müsabakaya motive olamadı. Tam kapasitesini ortaya koyamadı. Erken yenen golle de tamamıyla ruhsal çöküntü içerisine girdi. Maçı psikolojik olarak anlamsız hale getirdi. Haliyle sonuç da hüsran oldu.

2- Türkiye'nin en iyi sağ beki olan Gökhan Gönül daha önceki müsabakalarda da alan markajı yaparken daima arkasında adam kaçırıyordu ve zaman zaman da ters kademeye girmekte zorlanıyordu. Eskiden Gökhan bu tür hataları yapmıyordu. Fakat bu sezon hem ligde hem de Avrupa kupalarında yaptı. Yenilen ilk golde kademeye girmekte geç kaldı. İkinci golde kademeye yine geç kaldı, topa müdahale ederken kendi kalesine attı. Gökhan maça motive olamamış.

3- Defansta Medel ve Necip ortaya iyi performans koyarken orta sahada da Tolgay performansıyla, zaman zaman da Oğuzhan garanti pas yaparak, topa sahip olarak takımlarının oyundaki kontrolünü sağlamaya çalıştı. Ayrıca rakiplerini durdurmaya da çalıştılar. Ancak rakip Avrupa'nın en iyi takımıydı. Haliyle de bu oyuncular tam olarak istedikleri performansı ortaya koyamadı.

4- Şenol Hoca'nın şans vermiş olduğu, sürekli kazanmaya çalıştığı Cenk gittikten sonra forvet hattındaki eksikliği gördüğü için Vagner Love, Mustafa ve Lens, teknik ekibin kendilerinden beklediği performansı ortaya koyamıyor. Zaman zaman oyun disiplini ve taktiğini bozuyorlar. Özellikle Lens'in hâlâ Beşiktaş futbol karakter yapısına uyum sağlayamayışı, Quaresma'nın yokluğunda büyük bir dezavantaj olarak gözükmektedir. Bu 3 oyuncunun performansı ve üretkenliği Beşiktaş'ın şampiyonluğunda belirleyici olacak.

Şenol hoca böylesine büyük bir maçta rotasyon yaptı. Büyük işler yapmasını beklediği oyuncular ne yazık ki bekleneni veremedi. Sahanın yıldızı Beşiktaş taraftarıdır. Tribünleri doldurdular, takımlarına sonuç ne olursa olsun büyük destek verdiler. Büyük bir grup dinamiği ortaya koydular.