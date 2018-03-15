ÖZET İZLE: Barcelona Chelsea maç özeti! Messi’den 100. gol geldi

Şampiyonlar Ligi Son 16 turu Barcelona Chelsea maçı ile tamamlandı. Barcelona son çeyrek finalist oldu, Chelsea ise Devler Ligi'ne veda etti. 1-1 rövanşında İspanyol ekibi Messi ile güldü. Barcelona Chelsea maçını izleyemeyenler haberimizden mücadelenin geniş özetine ve gollerine ulaşabilir. İşte maç özeti ve golleri...

Avrupa’nın iki dev takımı Barcelona ve Chelsea ŞAmpiyonlar Ligi’nde kozlarını paylaştı. Stamford Brigde'de 1-1 sonuçlanan ilk maçın ardından iki ekip Camp Nou'da buluştu. Lionel Messi'nin 2 gol ve 1 asistle yıldızlaştığı karşılaşmada Barcelona rakibini 3-0 mağlup ederek adını Devler Ligi'nde çeyrek finale yazdırdı. Messi’nin yıldızlaştığı maçın özeti ise Google’da trend oldu. İşte Barcelona Chelsea maç özeti ve mücadelenin ayrıntıları..

MAÇ ÖZETİ

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Barcelona, Chelsea'yi konuk etti. Stamford Brigde'de 1-1 sonuçlanan ilk maçın ardından iki ekip Camp Nou'da buluştu. Lionel Messi'nin 2 gol ve 1 asistle yıldızlaştığı karşılaşmada Barcelona rakibini 3-0 mağlup ederek adını Devler Ligi'nde çeyrek finale yazdırdı.

Lionel Messi, 3 ve 63'te fileleri havalandırırken Barça'nın diğer golünü 20'de Ousmane Dembele attı. Katalanlar'ın 105 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Dembele, Barça kariyerindeki ilk golünü kaydetti. Bu maçla birlikte bir numaralı kupada Son 16 Turu sona ermiş oldu. Çeyrek finale; Liverpool, Real Madrid, Manchester City, Juventus, Roma, Sevilla, Bayern Münih ve Barcelona kaldı.

Maçı da 3-0 kazanan Barcelona adını çeyrek finale yazdıran son takım oldu. Chelsea ise çok iyi performans sergilediği 4 kez direklere takıldığı 2 maçta da Messi’yi durduramamanın bedelini evinde dönerek ödedi.