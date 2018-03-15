NTVSpor kapanıyor! Spor Servisi’nden ekranlara veda…

Discovery Communications’ın Türkiye’de Doğuş Yayın Grubu’ndan NTV Spor’un ulusal yayın frekansını satın almasının ardından kapanacağı açıklanan kanalın kült programlarından Spor Servisi yayın hayatına son verdi.

Doğuş Yayın Grubu bünyesinde faaliyet gösteren NTV Spor’un kapanmasıyla birlikte bir çok futbolsever tarafından merakla takip edilen Spor Servisi programı da son bulmuş oldu. Ünlü futbol yorumcuları Mehmet Demirkol ve Fuat Akdağ’ın yaklaşık 10 yıldır devam ettirdiği program bugün son yayınını gerçekleştirdi.

Programın kapanış konuşmasında Fuat Akdağ, ‘yeniden birlikte olmak umuduyla hoşçakalın’ derken, Mehmet Demirkol ise ‘en yakın zamanda görüşmek dileğiyle hoşçakalın’ ifadelerini kullandı.

CUMARTESİ AKŞAMI KAPANIYOR

Günün öne çıkan gazete manşetlerinin değerlendirildiği programda bugüne kadar yüzlerce haber yorumlayan ikiliden Spor Müdürü Fuat Akdağ NTV grubundan ayrıldı. Programın NTV’de devam edip etmeyeceği henüz netlik kazanmadı. NTVSpor kanalı cumartesi gece Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ardından 22:30’da yayınına son verecek.

Öte yandan Spor Servisi programıyla özdeşleşen ve canlı yayın sırasından masanın üzerinde yer alan kalemlik ve içindeki sarı kalemler sosyal medyada paylaşıldı. NTVSpor’dan Emek Ege, ”Biraz önce Spor Servisi’nin son programını geride bıraktık… 10 yıl binlerce program ve tek bir kalemlik.” notuyla bir tweet paylaştı.