Neymar’ın Stephen Hawking paylaşımı olay oldu

Paris Saint Germain'in yıldızı Neymar'ın Stephen Hawking'den alıntıladığı bir cümle ile yaptığı paylaşım, sosyal medyada büyük tepki çekti. Neymar'ın tekerlekli sandalyedeki fotoğrafı ile yaptığı paylaşım sert eleştiriler aldı.

SKOR DIŞ HABER – Paris Saint Germain’de forma giyen dünyanın en pahalı futbolcusu unvanlı Neymar, sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacak. Ameliyat sonrası rehabilitasyon sürecini Brezilya’da geçiren Neymar, Stephen Hawking’in hayatını kaybettiği gün yaptığı paylaşım ile gündeme geldi. Tekerlekli sandalyedeki bir fotoğrafını kullanan Neymar, sosyal medya takipçilerinin hışmına uğradı.

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Ünlü fizikçi Stephen Hawking’in 76 yaşında hayata gözlerini yumduğu gün Neymar, bir ayağı alçıda, tekerlekli sandalyeye oturduğu bir fotoğrafı Instagram hesabına koydu. Fotoğrafın altına Stephen Hawking’in depresyondaki insanlar için söylediği “Olumlu bir tutum ile içinde bulunduğunuz durumdan en üst seviyede fayda sağlayabilirsiniz” sözünü yazan Neymar, büyük tepki çekti. Sosyal medya kullanıcıları, yıldız futbolcunun kendisini dünyanın en önde gelen fizikçilerinden Stephen Hawking ile özdeşleştirmesine tepki gösterdi. Neymar’ın sakatlığı ile Hawking’in sakatlığı arasında dünyalar kadar fark olduğunun altını çizen sosyal medya kullanıcıları, Brezilyalı futbolcuyu benmerkezci olmakla itham ettiler.

Sosyal medya kullanıcıları “Dünyanın kendi etrafında döndüğünü sanıyor. Kendi durumunu Hawking’in durumu ile nasıl kıyaslar?”, “Neymar eminim ki kimseyi kırmak istememiştir ama hiç olacak şey mi bu paylaşım?”, “Şu bir kesin ki Neymar ile Hawking’in fiziksel sıkıntısı bırakın aynı olmayı benzer bile değil” gibi yorumlar yaparak Neymar’a tepkilerini dile getirdiler.