Messi’nin golleri etek giydirdi! Sosyal medyanın diline düştü…

Barcelona'nın Chelsea'yi 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldiği maçın ardından İngiliz ekibinin kalecisi Courtois bacak arasından yediği gollerle sosyal medyanın diline düştü.

SKOR | Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Barcelona evinde Chelsea’yi 3-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

İngilizler’i kupanın dışına iten İspanyollar’da geceye 2 gol 1 asist yapan Lionel Messi damga vurdu. Arjantinli yıldızın gösterdiği bu çılgınca performans Chelsea kalecisi Thibaut Courtois’ın da kabusu oldu.

Maçın henüz 128.saniyesinde Messi’nin attığı şutta bacaklarının arasından geçerek ağlara giden topla yıkılan 25 yaşındaki kaleci, aynı şeyi 63’te bir kez daha yaşayınca alay konusu oldu. Barcelona`da Messi`den tek kişilik gösteri! Barça, Chelsea`yi saf dışı etti Barcelona, 1-1'in rövanşında Chelsea'yi konuk etti. Kıran kırana geçmesi beklenen karşılaşmada sahneye Lionel Messi çıktı. Arjantinli, 2 gol atarken 1 de asiste imza attı ve Barça'nın elde ettiği 3-0'lık galibiyette öne çıkan isim oldu. Barça; Liverpool, Real Madrid, Manchester City, Juventus, Roma, Sevilla ve Bayern Münih'in ardından adını çeyrek finale yazdıran son takım oldu. İlgili Haberi Oku

Messi’nin bacak arasından attığı 2 gole engel olamayan Courtois için sosyal medyanın diline düştü. Birbirinden ilginç paylaşımlar yapılan Belçikalı kaleciye etek giydirildi. İşte o paylaşımlar…