Messi’nin golleri etek giydirdi! Sosyal medyanın diline düştü…
Barcelona'nın Chelsea'yi 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldiği maçın ardından İngiliz ekibinin kalecisi Courtois bacak arasından yediği gollerle sosyal medyanın diline düştü.
SKOR | Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Barcelona evinde Chelsea’yi 3-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.
İngilizler’i kupanın dışına iten İspanyollar’da geceye 2 gol 1 asist yapan Lionel Messi damga vurdu. Arjantinli yıldızın gösterdiği bu çılgınca performans Chelsea kalecisi Thibaut Courtois’ın da kabusu oldu.
Maçın henüz 128.saniyesinde Messi’nin attığı şutta bacaklarının arasından geçerek ağlara giden topla yıkılan 25 yaşındaki kaleci, aynı şeyi 63’te bir kez daha yaşayınca alay konusu oldu.
Messi’nin bacak arasından attığı 2 gole engel olamayan Courtois için sosyal medyanın diline düştü. Birbirinden ilginç paylaşımlar yapılan Belçikalı kaleciye etek giydirildi. İşte o paylaşımlar…