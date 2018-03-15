Manchester United efsanesinden Paul Pogba eleştirisi

Manchester United efsanesi Roy Keane, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu'nda Sevilla'ya elenen Kırmızı Şeytanlar'ı ve takımın yıldızı Paul Pogba'yı topa tuttu. Keane, "Pogba, Manchester United'da büyük bir problem. İlk 11'de olmayınca oyuna girip hiçbir şey yapmıyor. Gol sevincinde bile çocuk gibi trip yapıyor. Takımda zaten kimse kimseye yardım etmiyor. Herkes kendisi için oynuyor" dedi.

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