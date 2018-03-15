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Manchester United efsanesinden Paul Pogba eleştirisi

Manchester United efsanesi Roy Keane, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu'nda Sevilla'ya elenen Kırmızı Şeytanlar'ı ve takımın yıldızı Paul Pogba'yı topa tuttu. Keane, "Pogba, Manchester United'da büyük bir problem. İlk 11'de olmayınca oyuna girip hiçbir şey yapmıyor. Gol sevincinde bile çocuk gibi trip yapıyor. Takımda zaten kimse kimseye yardım etmiyor. Herkes kendisi için oynuyor" dedi.
20:3915 Mart 2018
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Manchester United efsanesinden Paul Pogba eleştirisi

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu’nda Sevilla’ya elenen ve taraftarına büyük bir hayal kırıklığı yaşatan Manchester United’ın efsanevi eski futbolcularından Roy Keane, İngiliz basınına açıklamalarda bulunurken Kırmızı Şeytanlar’ın Fransız yıldızı Paul Pogba’yı eleştirdi. Roy Keane, Pogba’nın takım için bir probleme dönüştüğünü ifade etti.

Efsanevi orta saha oyuncusu, “Pogba, Manchester United’da büyük bir problem. İlk 11’de olmayınca oyuna girip hiçbir şey yapmıyor. Gol sevincinde bile çocuk gibi trip yapıyor. Takımda zaten kimse kimseye yardım etmiyor. Herkes kendisi için oynuyor” ifadeleriyle takımı ve Pogba’yı adeta yerden yere vurdu.

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Etiketler
manchester united Paul Pogba Roy Keane UEFA Şampiyonlar Ligi
Son güncelleme: 20:44 | 15.03.2018
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