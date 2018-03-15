MAÇ ÖZETİ: Lokomotiv Moskova Atletico Madrid maçı özet izle! Atletico Madrid’den gol şov!
UEFA Avrupa Ligi’nde Son 16 Turu heyecanı Lokomotiv Moskova Atletico Madrid maçı ile devam etti. İlk maçı evinde 3-0 kazanan Atletico Madrid, deplasmanda da sahadan 5-1’lik galibiyetle ayrıldı ve adını çeyrek finale yazdıran ilk takım oldu. İşte bol gollü Lokomotiv Moskova Atletico Madrid maçı özeti izleme linki…
UEFA Avrupa Ligi'nde Son 16 Turu'nda rövanş maçları heyecanı sürüyor. Gecenin ilk maçında Atletico Madrid ve Lokomotiv Moskova, Rusya'da bir araya gelirken, İspanyol temsilcisi sahasında 3-0 kazandığı müsabakanın rövanşında adeta şov yaptı ve deplasmanda 5-1 kazanarak adını çeyrek finale yazdıran ilk takım oldu.
Turnuvanın favorileri arasında yer alan Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golleri Angel Correa (16), Saul Niguez (47), Fernando Torres (65 ve 70) ve Antoine Griezmann (85) kaydetti. Ev sahibi ekibin tek golü 20'de Maciej Rybus'tan geldi. Lokomotiv'de Beşiktaş'ın eski yıldızı Manuel Fernandes 90 dakika sahada kaldı.