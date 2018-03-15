MAÇ ÖZETİ: Lokomotiv Moskova Atletico Madrid maçı özet izle! Atletico Madrid’den gol şov!

Lokomotiv Moskova Atletico Madrid maçı özeti ve maçın golleri futbol severler tarafından merak ediliyor. Atletico Madrid, deplasmanda da sahadan 5-1'lik galibiyetle ayrıldı ve adını çeyrek finale yazdırdı. Lokomotiv Moskova Atletico Madrid maç özeti izlemek isteyenler haberimizden ayrıntılı bilgi edinebilir. İşte bol gollü maç ile ilgili merak edilenler...

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