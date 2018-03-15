MAÇ ÖZETİ: Barcelona Chelsea özet izle! Barcelona Chelsea’yi ezdi, geçti!

Şampiyonlar Ligi erken finali gibi maçta Barcelona Chelsea karşı karşıya geldi. Barcelona'nın Chelsea'yi 3-0 yendi. İki maç toplamında 4-1 ile çeyrek finale Barcelona yükseldi. Barcelona Chelsea maç özeti izlemek isteyen futbol severler için haberimizin içerisinde yer alıyor. İşte Barcelona Chelsea özeti ve maçın golleri...

Şampiyonlar Ligi’nde kupayı kazanmak isteyen iki takımın karşı karşıya geldi Barcelona Chelsea maçında gülen taraf İspanyol temsilcisi oldu. 1-1 biten ilk maçın ardından kimin çeyrek finale yükseleceği merak edilirken Barcelona’da takımını sırtlayan isim Messi oldu. Henüz maçın başında, 2. dakikada Chelsea filelerini havalandıran Messi ve 20. dakikada Barcelona’nın ikinci golünü Dembele ilk yarının skoruna imzasını attı. Maçın ikinci yarısında tekrar sahneye çıkan Messi maçın 63. dakikasında kendisinin 2. golü, takımının 3. golüne imzasını attı ve maçın sonucu tayin etti. Barcelona Chelsea maçı özeti ve maçın önemli anlarını haberin içinde bulunan linkten izleyebilirsiniz. İşte 3 gollü Barcelona Chelsea maçının özeti izleme linki…

BARCELONA CHELSEA ÖZETİ İZLE

BARCELONA CHELSEA MAÇI İLK 11

Barcelona: Ter Stegen, Roberto, Pique, Umtiti, Alba, Rakitic, Busquets, Iniesta, Messi, Dembele, Suarez

Chelsea: Courtois, Azpilicueta, Christensen, Rudiger, Moses, Fabregas, Kante, Alonso, Willian, Hazard, Giroud

İLK MAÇTA LONDRA'DA KAZANAN ÇIKMAMIŞTI

Stamford Bridge'de oynanan ilk karşılaşmada kazanan olmadı. 1-1 sona eren karşılaşmada Chelsea, 62. dakikada William'ın golüyle öne geçerken, Barcelona ise 75. dakikada Lionel Messi ile beraberliği yakaladı.