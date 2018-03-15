MAÇ ÖZETİ: Barcelona Chelsea özet izle! Barcelona Chelsea’yi ezdi, geçti!
Şampiyonlar Ligi’nde kupayı kazanmak isteyen iki takımın karşı karşıya geldi Barcelona Chelsea maçında gülen taraf İspanyol temsilcisi oldu. 1-1 biten ilk maçın ardından kimin çeyrek finale yükseleceği merak edilirken Barcelona’da takımını sırtlayan isim Messi oldu. Henüz maçın başında, 2. dakikada Chelsea filelerini havalandıran Messi ve 20. dakikada Barcelona’nın ikinci golünü Dembele ilk yarının skoruna imzasını attı. Maçın ikinci yarısında tekrar sahneye çıkan Messi maçın 63. dakikasında kendisinin 2. golü, takımının 3. golüne imzasını attı ve maçın sonucu tayin etti. Barcelona Chelsea maçı özeti ve maçın önemli anlarını haberin içinde bulunan linkten izleyebilirsiniz. İşte 3 gollü Barcelona Chelsea maçının özeti izleme linki…
BARCELONA CHELSEA MAÇI İLK 11
Barcelona: Ter Stegen, Roberto, Pique, Umtiti, Alba, Rakitic, Busquets, Iniesta, Messi, Dembele, Suarez
Chelsea: Courtois, Azpilicueta, Christensen, Rudiger, Moses, Fabregas, Kante, Alonso, Willian, Hazard, Giroud
@ChampionsLeague goals for Leo #Messi!#BarçaChelsea pic.twitter.com/HwrkBFFR5s
— FC Barcelona (@FCBarcelona) 14 Mart 2018
İLK MAÇTA LONDRA'DA KAZANAN ÇIKMAMIŞTI
Stamford Bridge'de oynanan ilk karşılaşmada kazanan olmadı. 1-1 sona eren karşılaşmada Chelsea, 62. dakikada William'ın golüyle öne geçerken, Barcelona ise 75. dakikada Lionel Messi ile beraberliği yakaladı.