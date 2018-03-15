İlker Başbuğ’un Aziz Yıldırım anısı

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, duayen gazeteci Uğur Dündar ile katıldığı programda, 'Ergenekon Kumpası' döneminde Aziz Yıldırım ile ilgili bir anısını paylaştı.

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, ve Sözcü yazarı duayen gazeteci Uğur Dündar, FB TV’de yayınlanan ve Aytunç Erkin’in hazırlayıp sunduğu ‘Son Kale’ isimli programa katıldı. Programda ‘Ergenekon Kumpası’ sonrası tutuklandığı dönemi anlatan İlker Başbuğ, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile ilgili bir de anısını paylaştı.

İlker Başbuğ`dan 3 Temmuz açıklaması! 26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, CNN Türk'te katıldığı programda, FETÖ'nün 3 Temmuz 2011'de ‘şike' bahanesiyle Fenerbahçe'yi de hedef aldığını fakat sarı-lacivertli camianın başından sonuna kadar onurlu bir duruş sergileyip ayakta kaldığını anlattı. İlgili Haberi Oku

İlker Başbuğ, Metris’e gitmek istemediği için doğrudan Silivri’ye götürüldüğünü, o sırada ‘Şike Kumpası’ nedeniyle Metris’de tutuklu bulunan Aziz Yıldırım’ın da bu arada kendisi için hazırlık yaptığını sonradan öğrendiğini söyledi.

Uğur Dündar ise, ‘Ergenekon ve Balyoz Kumpası’nın FETÖ tarafından orduyu yıpratmak, ‘Şike Kumpası’nın ise Fenerbahçe’yi ele geçirerek halkı etkilemek için düzenlendiğini söyledi.