FIBA Şampiyonlar Ligi | Banvit 73-64 Nanterre 92

FIBA Şampiyonlar Ligi Play-Off turu rövanş maçında Banvit, sahasında Fransız Nanterre 92 takımını 73-64 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

FIBA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş karşılaşmasında Bandırma Kara Ali Acar Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada Banvit, Fransız temsilcisi Nanterre 92’yi baştan sona üstün oynadığı maçta 73-64 yenerek rövanşı vermedi ve FIBA Şampiyonlar Ligi Son 8 Turu’na kaldı.

İlk periyodun ilk 5 dakikasında Banvit’in hücumlardan sık sık boş dönmesini değerlendiren Nanterre 92 ilk 5 dakikayı Jones ve Schaffartzik’in basketleriyle 4-6 önde geçti. Karşılıklı basketler sonunda ilk periyodu konuk ekip Vidmar ve Taylor basketlerine rağmen 12-15 önde bitirdi. FIBA Şampiyonlar Ligi | Pınar Karşıyaka 74-68 PAOK İlgili Haberi Oku

İkinci periyoda konuk ekip Schaffartzik ile 3 sayılık basketiyle başlayınca (12-18) Banvit mola aldı. Mola sonrası Banvit genç yıldızı Şehmuz’la başarılı oldu: 14-18. Banvit 15. dakikada Kulig ile 23-22 öne geçti. Taraftarın yoğun desteği sonunda Banvit giderek hızlanmaya başladı ve Thomas’ın 3 sayılık basketi ile (25-22) konuk ekibe mola aldırdı. Devre, Schaffartzik ve Thomas’ın karşılıklı faul atışlarından sonra Banvit’in 39-30 üstünlüğüyle bitti.

Üçüncü periyoda Banvit Vıdmar’la başladı. Konuk Fransız ekibi Shuler dış atıştan 2 kez cevap verdi: 40-36. 26. dakikaya 10 sayılık farkla giren (48-38) Banvit savunmasını giderek sertleştirince Jones dış atıştan skor üreterek farkı 5 sayıya indirdi: 48-43. Üçüncü periyodu Kulig’in türnikesi sonunda Banvit 55-50 önde bitirdi. Kadınlar Euroleague | Uniqa Sopron - Fenerbahçe: 67-46 Kadınlar Euroleague'de ülkemizi temsil eden Fenerbahçe, Uniqa Sopron'a deplasmanda 67-46 yenildi ve üç maçlık seri sonunda 2-1'le turnuvaya veda etti. Uniqa Sopron, Yakın Doğu Üniversitesi, Dinamo Kursk ve UMMC Ekaterinburg'dan sonra Dörtlü Final'e kalan son takım oldu. Fenerbahçe 6 sezon sonra ilk kez bir numaralı kupada 4'lü Final'e katılamadı. İlgili Haberi Oku

Dördüncü periyodun ilk dakikalarında her iki ekip de hücumlardan boş dönmeye başladı. İlk basket 32. dakikada Şehmuz ile geldi: 57-50. Karşılaşmanın sona ermesine 05.51 dakika kala İzmir Marşı ile coşan Banvit farkı giderek açmaya ve FIBA Şampiyonlar Ligi Son 8 Turu’na giden yolu açmaya başladı. Bitime 4 dakika kala Banvit 10 sayılık farkı artırmak için hızlı hücumlarını sıklaştırdı. Konuk Fransız ekibi, bitime 2 dakika kala Tchouaffe ve Aminu ile art arda basketler buldu ve (69-58) Banvit’e mola aldırdı. Mola sonrası son 2 dakikada fazla sayı imkanı vermeyen Banvit karşılaşmadan 73-64 galip gelerek rövanşı vermedi ve FIBA Şampiyonlar Ligi Son 8 Turu’na kaldı.

SALON: Kara Ali Acar

HAKEMLER: Vicente Bulto, Andris Aunkrogers, Petar Obradovic

BANVİT: Thomas 15, Şehmuz 6, Kulig 15, Erkin, Vidmar 9, Rautins 11, Rıdvan 2, Taylor 5, Caloiaro 8, Berge 2

NANTERRE 92: Aminu 2, Konate 3, Shuler 8, Schaffartzik 15, Invernizzi 2, Tchoaffe 2, Jones 18, Pansa, Wilson 10, Ducteil 4

1. PERİYOT: 12-15

İLK YARI: 39-30

3. PERİYOT: 55-50

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