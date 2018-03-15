FIBA Şampiyonlar Ligi | Banvit 73-64 Nanterre 92
FIBA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş karşılaşmasında Bandırma Kara Ali Acar Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada Banvit, Fransız temsilcisi Nanterre 92’yi baştan sona üstün oynadığı maçta 73-64 yenerek rövanşı vermedi ve FIBA Şampiyonlar Ligi Son 8 Turu’na kaldı.
İlk periyodun ilk 5 dakikasında Banvit’in hücumlardan sık sık boş dönmesini değerlendiren Nanterre 92 ilk 5 dakikayı Jones ve Schaffartzik’in basketleriyle 4-6 önde geçti. Karşılıklı basketler sonunda ilk periyodu konuk ekip Vidmar ve Taylor basketlerine rağmen 12-15 önde bitirdi.
İkinci periyoda konuk ekip Schaffartzik ile 3 sayılık basketiyle başlayınca (12-18) Banvit mola aldı. Mola sonrası Banvit genç yıldızı Şehmuz’la başarılı oldu: 14-18. Banvit 15. dakikada Kulig ile 23-22 öne geçti. Taraftarın yoğun desteği sonunda Banvit giderek hızlanmaya başladı ve Thomas’ın 3 sayılık basketi ile (25-22) konuk ekibe mola aldırdı. Devre, Schaffartzik ve Thomas’ın karşılıklı faul atışlarından sonra Banvit’in 39-30 üstünlüğüyle bitti.
Üçüncü periyoda Banvit Vıdmar’la başladı. Konuk Fransız ekibi Shuler dış atıştan 2 kez cevap verdi: 40-36. 26. dakikaya 10 sayılık farkla giren (48-38) Banvit savunmasını giderek sertleştirince Jones dış atıştan skor üreterek farkı 5 sayıya indirdi: 48-43. Üçüncü periyodu Kulig’in türnikesi sonunda Banvit 55-50 önde bitirdi.
Dördüncü periyodun ilk dakikalarında her iki ekip de hücumlardan boş dönmeye başladı. İlk basket 32. dakikada Şehmuz ile geldi: 57-50. Karşılaşmanın sona ermesine 05.51 dakika kala İzmir Marşı ile coşan Banvit farkı giderek açmaya ve FIBA Şampiyonlar Ligi Son 8 Turu’na giden yolu açmaya başladı. Bitime 4 dakika kala Banvit 10 sayılık farkı artırmak için hızlı hücumlarını sıklaştırdı. Konuk Fransız ekibi, bitime 2 dakika kala Tchouaffe ve Aminu ile art arda basketler buldu ve (69-58) Banvit’e mola aldırdı. Mola sonrası son 2 dakikada fazla sayı imkanı vermeyen Banvit karşılaşmadan 73-64 galip gelerek rövanşı vermedi ve FIBA Şampiyonlar Ligi Son 8 Turu’na kaldı.
SALON: Kara Ali Acar
HAKEMLER: Vicente Bulto, Andris Aunkrogers, Petar Obradovic
BANVİT: Thomas 15, Şehmuz 6, Kulig 15, Erkin, Vidmar 9, Rautins 11, Rıdvan 2, Taylor 5, Caloiaro 8, Berge 2
NANTERRE 92: Aminu 2, Konate 3, Shuler 8, Schaffartzik 15, Invernizzi 2, Tchoaffe 2, Jones 18, Pansa, Wilson 10, Ducteil 4
1. PERİYOT: 12-15
İLK YARI: 39-30
3. PERİYOT: 55-50
5 FAUL ALAN: 33.18 Şehmuz (Banvit)