Fenerbahçe’nin yıldızı Giuliano’dan flaş açıklamalar

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Giuliano, FBTV'ye samimi açıklamalarda bulundu. Giuliano hedefinin Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşamak olduğunu söylerken Beşiktaş'tan Ryan Babel ve Anderson Talisca'yı beğendiğini ifade etti. Brezilyalı, Fenerbahçe'yi Türkçe olarak, "Hep beraber" sözleriyle ifade etti. Giuliano "Atatürk" sorusuna ise "10 Kasım'da hayat duruyor" cevabını verdi.

Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu Giuliano, hafta sonu oynanacak Galatasaray derbisi öncesinde FB TV’ye özel bir röportaj verdi ve önemli açıklamalarda bulundu. Gündeme dair konuşan Brezilyalı, samimi ifadeler de kullandı. Giuliano, kendisi ve sarı-lacivertli kulüp ile ilgili gelen sorulara içtenlikle yanıt verirken, “En yakın hedefim Fenerbahçe ile şampiyon olmak” dedi.

“Kendimi çok iyi, çok memnun hissediyorum ve taraftarların sevgisi daha da arttı bu da verdiğim karardan dolayı beni mutlu ediyor” ifadelerini kullanırken, “Umarım bu sevgi ve bu tutku böyle devam eder, futbolu büyülü yapan bu” diye konuştu. İdolünün Ronaldinho olduğunu belirten Brezilyalı yıldız, “Türkiye’de farklı takımlarda forma giyen en iyi futbolcular kimler” sorusuna ise “Talisca çok sıra dışı bir dönem geçiriyor ama Babel’i de çok beğeniyorum. Beşiktaş’ın oyuncusu ve bana göre eksiksiz bir futbolcu. Beşiktaş takımının maçlarında oyunun kaderini etkiliyor. Onu da Türkiye liginin en iyi futbolcuları arasına koyarım” dedi.

PFDK`dan Fenerbahçe ve Galatasaray`a derbi öncesi ceza! İlgili Haberi Oku

“10 KASIM’DA BÜTÜN TÜRKİYE DURUYOR”

Gelecek sezon takımda 10 numaralı formayı giymek isteyeceğini ifade eden Giuliano, “Umarım buradaki serüvenim iz bırakıcı olur ve taraftarlar Giuliano’yu sevgiyle, burada oynamış ve başarılı olmuş bir futbolcu olarak hatırlar” diye konuştu. “Atatürk’ü tanıyor musun? Hakkında ne biliyorsun?” şeklinde soruya ise Brezilyalı şöyle yanıt verdi: “Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu olduğunu biliyorum. 10 Kasım 1938’de öldüğünü de biliyorum eğer yanılmıyorsam ve burada çok saygı duyulan biri olduğunu biliyorum, ölüm yıldönümünde bütün Türkiye duruyor. Nerede olursanız olun, sokakta da olsanız, herhangi bir yer de olsa herkes duruyor, arabadan inip 1 dakika saygı duruşunda bulunuyorlar. Dolayısı ile gerçekten tüm ülke üzerinde çok büyük etkisi olan biri.”

“AYAKLARIMIZ YERE BASACAK”

Giuliano’nun şampiyonluk yarışı hakkında görüşleri ise şu şekilde: “Her maç belirleyici. Bu bir puan yarışı. 6 puan değerinde bir maç yok, hepsinin önemi aynı. Dolayısı ile ileriyi düşünmeden maç maç kazanmak önemli. Çok dengeli bir lig, şampiyonluk için savaşan pek çok takım var, 4 en büyük takım şampiyon olmak için mücadele ediyor ve sonuna kadar böyle devam edecek. Bizim de şansımızın yüksek olduğunu düşünüyorum ancak; ayaklarımız yere basarak ve maç maç düşünerek.”

“Çok kısa sürede taraftarlar seni çok sevdi. Çocuklar senin gibi olmak istiyor. Bu sana nasıl hissettiriyor?” sorusuna da içtenlikle yanıt veren 27 yaşındaki futbolcu, “Ben doğallıkla çalışan, basit bir adamım. İşimi ve elimden gelenin en iyisini yapmak için buradayım. Sokakta çocukların senin gibi olmak istediğini, sana hayran olduğunu duymak gerçekten çok keyif verici çünkü çocuklar çok içten ve hep doğruyu söylerler dolayısı ile çocuklar sizi seviyorsa bu her zaman iyi bir işarettir ve çocukların bu sevgisine sahip olmaktan dolayı da çok mutluyum. Kafamda işimi iyi yapmaya, çocuklara örnek olmaya devam etmek var ki onlar da benden ilham almaya devam etsinler ve büyüyüp seçtikleri şeyde başarılı olabilsinler” dedi.

İlker Başbuğ`un Aziz Yıldırım anısı Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, duayen gazeteci Uğur Dündar ile katıldığı programda, 'Ergenekon Kumpası' döneminde Aziz Yıldırım ile ilgili bir anısını paylaştı. İlgili Haberi Oku

“KEBAP BENİM İÇİN HARİKA”

Türkiye’de en çok sevdiği şeyin yemekler olduğunun altını çizen Giuliano, “Türkiye’de en çok sevdiğim şey olarak yemekten söz edebilirim. Çünkü Türk yemeklerini çok sevdim. Kebap benim için harika. Kebap ve ayran, çay ve baklava. Benim için mükemmel bir akşam yemeği” diye konuştu.

“RAMIRO İLE YENİDEN BİRLİKTE OYNAMAK İSTERİM”

Giuliano, “Geçmişte oynadığın hangi futbolcuyu Fenerbahçe’ye isterdin?” şeklindeki sorunun ardından eski takım arkadaşı Ramiro’yu işaret etti: “Benimle Gremio’da oynamış bir oyuncuyu söyleyeceğim. Porto Alegre’den. Üzerinden 2 yıl geçti bile. Hala orada devam ediyor. Adı Ramiro. 2. ön libero veya 3. ön libero olarak oynayabilir, kanat bölgesinde oynayabilir sağ ve solda. Kısa boylu, fiziksel olarak kuvvetli bir oyuncu. Onunla oynadığım dönem çok istekliydim çünkü bana çok saha içinde yardımcı oluyordu. Çok koşuyordu, devasa akciğerleri vardı çünkü bütün maç çok koşabiliyordu. Taktiksel anlamda çok zeki, tekrar birlikte oynamak istediğim oyuncu o.”

Giuliano, bildiği Türkçe kelimelerle Fenerbahçe’yi “Hep beraber… Bu kelimeyi çok seviyorum çünkü her an kullandığımız bir kelime. Benim için takımımızın sloganı” sözleriyle ifade etti.

Altınordu, minik devleri İzmir'de buluşturuyor Altınordu'nun organize ettiği ve 22 ülkeden 48 dev kulübün 12 yaş takımlarının mücadele edeceği U12 İzmir Cup'ın beşincisi, 6-8 Nisan tarihlerinde düzenlenecek. İlgili Haberi Oku