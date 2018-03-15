Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? İşte bilet fiyatları…

Her geçen hafta rekabetin arttığı Süper Lig'de şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Fenerbahçe Galatasaray maçı için nefesler tutuldu. Peki tüm taraftarların sabırsızlıkla beklediği Fenerbahçe Galatasaray ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maçın detayları...

Hafta sonu karşı karşıya gelecek Galatasaray Fenerbahçe maçı için artık sayılı günler kaldı. Ligde devam eden şampiyonluk yarışında dengeleri değiştirebilecek maçta Fenerbahçe, son haftalarda takımlarında memnun olmayan taraftarlarını mutlu etmek hem şampiyonluk yarışında yeniden iddialı hale gelmek istiyor. Galatasaray da zirve yarışında olan ezeli rakibini uzaklaştırmak hem de yaklaşık 20 yıldır kazanamadığı Şükrü Saraçoğlu'nda bu kez kazanarak şeytanın bacağını kırmak istiyor. Peki dünyanın sayılı derbileri arasında yer alan Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Tüm futbol severlerin sabırsızlıkla beklediği FB GS maçı bu hafta oynanacak. Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de Galatasaray'ı ağırlayacak. 17 Mart Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak olan mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı olarak izlenebilecek.

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu’nun 26. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 17 Mart Cumartesi günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak ve saat 19.00’da başlayacak maçın biletleri satışa çıktı.

Fenerbahçe Kulübü’nden yapılan açıklamada; “Biletler; 12.03.2018 Pazartesi günü Yüksek Divan Kurulu Üyelerimiz, Kongre Üyelerimiz ve Temsilci Üyelerimiz için (En fazla 1 bilet), 13.03 2018 Salı günü Fenerbahçe Kart sahipleri ve Faturalı Fenercell aboneleri için (1 adet bilet) ve 14.03 2018 Çarşamba günü de genel satışa açılacaktır” denildi.

Bilet fiyatları şöyle:

Spor Toto ve Migros kale arkası tribünü: 87 lira

Fenerium üst-Maraton üst A-B H-I blok: 109 lira

Fenerium üst-Maraton üst C-D-F-G blok: 130 lira

Fenerium alt-Maraton alt A-B-H-I blok: 195 lira

Fenerium alt-Maraton alt C-G blok: 216 lira

Fenerium alt-Maraton alt D-F blok: 250 lira

Maraton alt E blok: 297 lira

Fenerium alt E blok: 324 lira

1907 tribünü: 430 lira

Cuma günü Türk Telekom Stadyumu'nda buluşuyoruz! Detaylar https://t.co/Ot6yiG7e1x pic.twitter.com/CgpboGhrGz — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 14 Mart 2018

GALATASARAY KADIKÖY'DE KAZANAMIYOR

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 17 Mart Cumartesi günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray, rakibine karşı deplasmanda galibiyete hasret. Fenerbahçe deplasmanında son galibiyetini 22 Aralık 1999'da 2-1'lik sonuçla alan sarı-kırmızılı takım, aradan geçen 18 yılı aşkın sürede rakibini deplasmanda yenmeyi başaramadı. Galatasaray, 1999'daki galibiyetten sonra sarı-lacivertli ekiple Kadıköy'de 21 kez karşılaştı. Sarı-kırmızılı takım, 3'ü Türkiye Kupası, 18'i de lig olmak üzere Kadıköy'de çıktığı 21 resmi müsabakada 15 kez yenildi, 6 kez de berabere kaldı.

ALEX DE SOUZA DERBİYİ ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU STADI’NDA İZLEYECEK

Geçtiğimiz günlerde Türkiye’ye gelen Fenerbahçe’nin efsane futbolcusu Alex de Souza Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe Galatasaray maçını tribünden takip edeceğini söyledi. Yıldız futbolcu sözlerine şu şekilde devam etti.

“Türkiye'ye bana da iyi geldi. Türkiye'deki arkadaşlarımı da gördüm. Gelme amacım çok özlediğimden ve de G.Saray derbisi var. Anlamı ve önemi var bu derbinin benim için. Uzun süredir planlarımdaydı. Kardeşimle geldim. Hem derbiyi izleyelim hem de gezelim istedik. İmza gününü de yapalım dedik. Yani hepsi birlikte…