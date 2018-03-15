Fenerbahçe CSKA Moskova maçına skandal hakem Javor atandı

2016'da Berlin'deki Final Four finalinde skandal yönetimiyle tepki toplayan Damir Javor, bir kez daha Fenerbahçe CSKA Moskova maçına atandı.

2 yıl önce Fenerbahçe’nin Berlin’deki Final Four finalinde CSKA Moskova ile oynadığı maçta skandal kararlara imza atan ve sarı lacivertlilerin galibiyetine balta vuran Sloven hakem Damir Javor bir kez daha Fenerbahçe-CSKA Moskova maçına atandı.

Yarın saat 20.45’te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak mücadeleyi yöneteceği açıklanan Damir Javor, Berlin’deki final maçında CSKA lehine verdiği skandal kararla tartışma konusu olmuştu.

AZİZ YILDIRIM BÜYÜK TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Berlin’de salonda bulunan Fenerbahçeliler’in yanı sıra Başkan Aziz Yıldırım ve yöneticilerin de tepkisini çeken Javor, temsilcimizin aleyhine çaldığı düdüklerle büyük tepki almıştı. Fenerbahçe ile CSKA arasında 15 Mayıs 2016’da oynanan finalin normal süresi 83-83 sona ermiş, uzatmalarda 101-96’lık skorla Rus ekibi galibiyete uzanmıştı.

CSKA Moskova’nın da yer aldığı VTB Ligi’nde de görev alan Damir Javor’a sarı lacivertli yönetim de o dönem büyük tepki göstermişti. Finaldeki bir pozisyonda Fenerbahçeli Kalinic'e saldıran Sergey Kushchenk’in VTB Ligi’nin CEO’su olduğu ortaya çıkmıştı…

Play-off etabına kalmayı garantileyen iki ekipten CSKA Moskova, 20 galibiyet ve 5 mağlubiyetle lider durumda bulunurken, Fenerbahçe Doğuş ise 18 galibiyet ve 7 yenilgiyle 3. sırada yer alıyor. Sarı-lacivertli ekip, normal sezonun ilk yarısındaki müsabakada Rusya temsilcisini deplasmanda 95-93 yenmişti.

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