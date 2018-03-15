Erkan Zengin eski takımına geri döndü

Son olarak Eskişehirspor’da forma giyen Erkan Zengin, İsveç ekibi Hammarby ile 5 aylık sözleşme imzaladı. Erkan Zengin'in sözleşmesinin uzayıp uzamayacağının da kendisine bağlı olduğu öğrenildi.

Türk asıllı İsveç futbolcu Erkan Zengin, eski takımına geri döndü. Bu sezon TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da forma giyen tecrübeli futbolcu Erkan Zengin, futbola başladığı Hammarby ile 5 aylık sözleşme imzaladı. İsveç temsilcisi düzenlenen imza töreninde Zengin'in yanı sıra Sırp forvet Nikola Djurdjic'i de renklerine bağlandı.

Erkan Zengin`den Eskişehir yönetimine çok sert sözler! İlgili Haberi Oku

İsveçli milli futbolcu, yaptığı açıklamada eski kulübüne en güzel yaşta tekrar geldiğini ifade ederek, 5 aylık sözleşmesi sona erdiğinde uzatıp uzatmayacağının da kendisine bağlı olduğunu söyledi. Hammarby Kulübü’nden yapılan açıklamada ise Erkan Zengin gibi bir yıldızın takıma katıldığı için çok mutlu oldukları ifade edildi.