Derbi için inanılmaz bahis! 1’e 6000 oran verdiler…

Avrupalı şirketler cumartesi akşamı oynanacak dev derbi için bir hayli farklı kategorilerde oyun açtı... Bunlardan biri ise büyük para veriyor.

Hafta sonundaki Fenerbahçe-Galatasaray derbi mücadelesi sadece bizim değil, tüm dünyanın dikkatini çekmiş durumda. Bahis şirketleri de ilginç bahisler hazırladı…

Bahis şirketleri gole en yakın isimleri de belirledi. G.Saray’dan Bafe Gomis, F.Bahçe’den Giuliano’nun gole yakın olduğu oranlara yansıdı

KOCAMAN BIRAKIR

İlginç bahislerden biri de G.Saray’ın galip gelmesi halinde F.Bahçe’nin hocası Aykut Kocaman’ın görevi bırakacağı yönünde. Buna 1’e 21 veriliyor.

1’E 4

Galatasaray’ın Kadıköy’de galibiyet şansı bahis şirketlerine göre düşük. Sarı-kırmızılıların, Kadıköy’den galibiyetle ayrılmasına 1’e 4 veriliyor.

En ilginç bahis seçeneği ise çok konuşulacak cinsten… Galatasaray’ın galip gelmesi halinde Fenerbahçe taraftarının ezeli rakiplerini alkışlamasına 1’e 6000 veriliyor.

Amrabat iması işinden etti! Galatasaray'da Cenk Ergün'ün görevine son verilmesinin sır perdesi aralandı. Abdurrahim Albayrak'ın Ndiaye transferinin maliyetini incelerken Ergün'ün, “Amrabat'ın transferinden ucuza geldi” demesi üzerine yaşanan kriz, koltuğuna mal oldu. İlgili Haberi Oku