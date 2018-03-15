CANLI İZLE: Arsenal Milan maçı izle! Arsenal Milan maçı ne zaman, saat kaçta? İşte maçı canlı yayınlayacak kanallar

Arsenal Milan maçını canlı izlemek isteyen futbol severler maçı canlı yayınlayan kanalları araştırıyorlar. Arsenal Milan maçı UEFA çeyrek final etabına katılmaya hak kazanacak takımı belirleyecek. Her iki takım da çeyrek final maçına çıkmak için mücadele edecek. Peki Arsenal Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? İşte maç ile ilgili merak edilenler...

UEFA son 16 turu rövanç maçında Arsenal ile Milan her şeylerini ortaya koyarak çeyrek finale çıkmaya çalışacak. Peki, Arsenal Milan maçı ne zaman, saat kaçta? Mücadele Tivibu Spor 2 ve TRT 1’den izlenebilecek. İşte Arsenal Milan maçı hakkında merak edilenler…

ARSENAL MİLAN MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA? MAÇI CANLI İZLE!

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ikinci maçında Arsenal, Emirates Stadyumu’nda Milan’ı ağırlayacak. 15 Mart Perşembe günü TSİ 23.05’te oynanacak olan mücadele, Tivibu Spor 2 ve TRT 1 ekranlarından canlı takip edilebilecek.

MUHTEMEL 11’LER

Arsenal: Ospina, Bellerin, Mustafi, Koscielny, Monreal, Ramsey, Xhaka, Mkhitaryan, Wilshere, Özil, Welbeck

Milan: Donnarumma, Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez, Kessie, Biglia, Bonaventura, Hakan Çalhanoğlu, Suso, Crotone

İKİ TAKIM SON 16 TURUNA NASIL GELDİ?

İtalyan temsilcisi Milan, AEK Atina, Rijeka ve Austria Wien ile mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi D Grubu’nu lider tamamladı. Ardından Son 32 Turu’nda Bulgar ekibi Ludogorets Razgrad ile eşleşen takım rakibi 3-0 ve 1-0’lık skorlarla geçti ve bu tura yükseldi.

Diğer yandan Arsenal ise H Grubu’nda Kızılyıldız, Köln ve BATE Borisov ile mücadele ederken, grubu lider tamamladı. Son 32 Turu’nda eşleştiği Östersunds’u ilk maçta 3-0 yenen takım, diğer maçta 2-1 yenilse de turu geçmeyi başardı.