Beşiktaş Şampiyonlar Ligi’nde para bastı! İşte kasaya giren rakam…

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne Son 16'da elenen temsilcimiz Beşiktaş, bu sezon Avrupa'da gösterdiği performans ile adeta para bastı.

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi’ne son 16 turunda veda etmesine rağmen kasasına önemli bir parayı da koymayı başardı.

Türkiye’yi Şampiyonlar Ligi’nde temsil eden tek takım olarak 12.7 milyon euroluk (59 milyon TL) ayak bastı parasının tamamının kasasına koyan siyah-beyazlılar, Bayern Münih’e elense de bu sezon para bastı.

Pazarlama geliri olarak ise yaklaşık 25 milyon euroluk (115 milyon TL) gelir elde eden Kartal, performans geliri olarak da 3 galibiyet ve 2 beraberlik alması sebebiyle 5.5 milyon euroluk (25 milyon TL) almaya hak kazandı.

Son grup maçında aldığı beraberlikle bir üst tura adını yazdırmayı başaran teknik direktör Şenol Güneş’in öğrencileri, 6 milyon euroluk (28 milyon TL) son 16 primi de aldı. Tüm bu gelirlerle Beşiktaş’ın kasasına giren para 50 milyon euroyu (230 milyon TL) buldu.

Vodafone Park`da Joachim Löw sürprizi! Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi ikinci turunda Vodafone Park'ta Bayern Münih'i ağırladığı mücadelede tribünde sürpriz bir isim yer aldı. Eski Fenerbahçe teknik patronu Almanya Milli takımı teknik direktörü Joachim Löw karşılaşmayı tribünden izledi. İlgili Haberi Oku