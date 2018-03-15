Barcelona’da Messi’den tek kişilik gösteri! Barça, Chelsea’yi saf dışı etti

Barcelona, 1-1'in rövanşında Chelsea'yi konuk etti. Kıran kırana geçmesi beklenen karşılaşmada sahneye Lionel Messi çıktı. Arjantinli, 2 gol atarken 1 de asiste imza attı ve Barça'nın elde ettiği 3-0'lık galibiyette öne çıkan isim oldu. Barça; Liverpool, Real Madrid, Manchester City, Juventus, Roma, Sevilla ve Bayern Münih'in ardından adını çeyrek finale yazdıran son takım oldu.

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