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Barcelona’da Messi’den tek kişilik gösteri! Barça, Chelsea’yi saf dışı etti

Barcelona, 1-1'in rövanşında Chelsea'yi konuk etti. Kıran kırana geçmesi beklenen karşılaşmada sahneye Lionel Messi çıktı. Arjantinli, 2 gol atarken 1 de asiste imza attı ve Barça'nın elde ettiği 3-0'lık galibiyette öne çıkan isim oldu. Barça; Liverpool, Real Madrid, Manchester City, Juventus, Roma, Sevilla ve Bayern Münih'in ardından adını çeyrek finale yazdıran son takım oldu.
07:5915 Mart 2018
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Barcelona’da Messi’den tek kişilik gösteri! Barça, Chelsea’yi saf dışı etti

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Barcelona, Chelsea’yi konuk etti. Stamford Brigde’de 1-1 sonuçlanan ilk maçın ardından iki ekip Camp Nou’da buluştu. Lionel Messi’nin 2 gol ve 1 asistle yıldızlaştığı karşılaşmada Barcelona rakibini 3-0 mağlup ederek adını Devler Ligi’nde çeyrek finale yazdırdı.

Lionel Messi, 3 ve 63’te fileleri havalandırırken Barça’nın diğer golünü 20’de Ousmane Dembele attı. Katalanlar’ın 105 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Dembele, Barça kariyerindeki ilk golünü kaydetti. Bu maçla birlikte bir numaralı kupada Son 16 Turu sona ermiş oldu. Çeyrek finale; Liverpool, Real Madrid, Manchester City, Juventus, Roma, Sevilla, Bayern Münih ve Barcelona kaldı.

14 Mart 2018 Beşiktaş Bayern Münih: 1-3 (Maç sonucu) UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu heyecanı Beşiktaş Bayern Münih maçı ile devam etti. İlk maçta deplasmanda 74 dakika 10 kişi oynayıp sahadan 5-0 mağlup ayrılan Beşiktaş evinde rakibine 3-1 yenildi ve bu sezonki Avrupa serüvenine nokta koymuş oldu. 14 puanla grup aşamasını rekor puanla ve namağlup noktalayan siyah-beyazlılar, başarılı Avrupa macerasının son maçında taraftarından da alkış aldı. İlgili Haberi Oku

Etiketler
barcelona messi şampiyonlar ligi
Son güncelleme: 09:12 | 15.03.2018
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