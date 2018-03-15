Amrabat iması işinden etti!

Galatasaray'da Cenk Ergün'ün görevine son verilmesinin sır perdesi aralandı. Abdurrahim Albayrak’ın Ndiaye transferinin maliyetini incelerken Ergün’ün, “Amrabat’ın transferinden ucuza geldi” demesi üzerine yaşanan kriz, koltuğuna mal oldu.

Mesut Yıldırım / Sözcü

Sarı-Kırmızılı kulüpte 2006'dan bu yana görev alan, son olarak Futbol Direktörlüğü görevini yürüten Cenk Ergün, kısa süre önce görevinden alınmıştı. Fatih Terim'in teknik direktörlüğe getirilmesi ve yönetimin değişmesi sonrası aslında beklenen bu hamlenin gerçekte bir kriz sonucu gerçekleştiği ortaya çıktı. Ergün'ün, Mustafa Cengiz'le birlikte Sportif A.Ş Başkan Vekilliğine getirilen Abdurrahim Albayrak'la sorun yaşadığı öğrenildi.

Fazladan ödeme iddiasını araştırıyordu

Albayrak, Stoke City'ye satılan Ndiaye'nin Galatasaray'a transferi sırasında fazladan ödeme yapıldığı yönündeki iddiaları araştırırken Cenk Ergün'den bilgi almak istedi. Ergün gerekli bilgileri verirken “Aslında Amrabat transferinden ucuza geldi” dedi. Abdurrahim Albayrak, bu sözleri kendisinin gerçekleştirdiği transfere bir gönderme olarak algıladı. Çıkan krizin ardından Ergün'ün görevine son verildi.

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