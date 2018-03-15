Altınordu, minik devleri İzmir’de buluşturuyor
Altınordu'nun düzenlediği 5. U12 İzmir Cup, 6-7-8 Nisan 2018 tarihlerinde 22 ülkeden 48 kulübün 12 yaş ekiplerini bir araya getirecek. İzmir Selçuk'taki İsmet Orhunbilge Tesisleri’nde organize edilecek dev turnuvaya İngiltere'den Manchester City, Sheffield Wednesday, Stevenage, İspanya'dan Athletic Bilbao, Fransa'dan Rennes, Portekiz'den Porto, Benfica, Hollanda'dan PSV, Twente, Belçika'dan Anderlecht, Mechelen, Standart Liege, İtalya'dan Sampdoria, Hırvatistan'dan Dinamo Zagreb, Romanya'dan Steau Bükreş ve Rusya'dan Krasnodar gibi dünya çapındaki dev kulüpler katılacak.
U12 İzmir Cup'ta ülkemizden ise Süper Lig ekipleri Başakşehir, Beşiktaş, Bursaspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Göztepe, Trabzonspor ve Konyaspor'un 12 yaş ekiplerinin yanı sıra Altınordu, Boluspor, Bornova Belediyespor, Bucaspor, Çaykur Rizespor, İzmir Büyükşehir Belediyespor, Karasu Akademi ile Karşıyaka da yer alacak. İzmir, 3 gün boyunca kelimenin tam anlamıyla festival havasında bir futbol şenliğine ev sahipliği yapmış olacak.