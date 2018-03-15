Altınordu, minik devleri İzmir’de buluşturuyor

Altınordu’nun organize ettiği ve 22 ülkeden 48 dev kulübün 12 yaş takımlarının mücadele edeceği U12 İzmir Cup’ın beşincisi, 6-8 Nisan tarihlerinde düzenlenecek.

Altınordu'nun düzenlediği 5. U12 İzmir Cup, 6-7-8 Nisan 2018 tarihlerinde 22 ülkeden 48 kulübün 12 yaş ekiplerini bir araya getirecek. İzmir Selçuk'taki İsmet Orhunbilge Tesisleri’nde organize edilecek dev turnuvaya İngiltere'den Manchester City, Sheffield Wednesday, Stevenage, İspanya'dan Athletic Bilbao, Fransa'dan Rennes, Portekiz'den Porto, Benfica, Hollanda'dan PSV, Twente, Belçika'dan Anderlecht, Mechelen, Standart Liege, İtalya'dan Sampdoria, Hırvatistan'dan Dinamo Zagreb, Romanya'dan Steau Bükreş ve Rusya'dan Krasnodar gibi dünya çapındaki dev kulüpler katılacak.

U12 İzmir Cup'ta ülkemizden ise Süper Lig ekipleri Başakşehir, Beşiktaş, Bursaspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Göztepe, Trabzonspor ve Konyaspor'un 12 yaş ekiplerinin yanı sıra Altınordu, Boluspor, Bornova Belediyespor, Bucaspor, Çaykur Rizespor, İzmir Büyükşehir Belediyespor, Karasu Akademi ile Karşıyaka da yer alacak. İzmir, 3 gün boyunca kelimenin tam anlamıyla festival havasında bir futbol şenliğine ev sahipliği yapmış olacak. Hüseyin Eroğlu: “Cengiz, Brezilyalı olsaydı daha değerli hissedilirdi” Cengiz Ünder'in birkaç sene içinde Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde forma giyeceğini düşündüğünü söyleyen Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, “Belki Cengiz'in şu an geldiği nokta herkes için sürpriz olabilir ama benim için değil. Cengiz, Brezilyalı olsaydı çok daha değerli hissedilirdi. Daha fazla paralara transfer olurdu. Ama o, futboluyla her yerde kendini kanıtlayacaktır” dedi. İlgili Haberi Oku