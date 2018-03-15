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Almanya eski Cumhurbaşkanı Wulff, Beşiktaş Müzesi’ni gezdi

Almanya eski Cumhurbaşkanı Christian Wilhelm Walter Wulff, Vodafone Park'ta Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'la bir araya geldi ve Beşiktaş Müzesi'ni gezdi.
20:5715 Mart 2018
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Almanya eski Cumhurbaşkanı Wulff, Beşiktaş Müzesi’ni gezdi

2010-2012 yılları arasında görev yapmış Almanya eski Cumhurbaşkanı Christian Wilhelm Walter Wulff, Vodafone Park’ta yer alan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’la bir araya geldi ve Beşiktaş Müzesi’ni ziyaret etti.

Orman ile yaptığı görüşmenin tamamlanmasının ardından Wulff, başkan Fikret Orman ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Wulff daha sonra Beşiktaş JK Müzesi’ni ziyaret ederken, müze danışmanı Zülal Gök’ten bilgi alan Wulff, ardından Şeref Turu’na katıldı. 15 Mart 2018 Beşiktaş`tan UEFA soruşturması açıklaması İlgili Haberi Oku

Etiketler
beşiktaş Beşiktaş Müzesi Christian Wilhelm Walter Wulff spor toto süper lig Vodafone Park
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