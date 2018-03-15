Almanlar, Vodafone Park’ta desibeli test etti!

Şampiyonlar Ligi'ndeki Beşiktaş-Bayern Münih maçında Alman ZDF kanalı Vodafone Park'ta ses ölçümü yaptı.

Alman ZDF kanalı Şampiyonlar Ligi’ndeki Beşiktaş-Bayern Münih maçında ilginç bir hamlede bulundu. Maç öncesinde ilk olarak Desibel tanıtımı yapılarak maçta test edileceği belirtildi.

Milliyet’in haberine göre; Maç boyunca da sık sık tezahüratlar arttıkça bir alet eşliğinde ölçümler oldu. Alman futbol efsanesi Oliver Kahn ile yayıncılar tarafından tanıtılan bu alet ile Beşiktaş taraftarının ünlenen bu gürültü etkisi gösterildi. Alman muhabir 100 desibel değerinde ölçülen sesi sosyal medyadan paylaştı.

Devre biterken gerginlik

Karşılaşmanın ilk yarısında son dakikaya girilirken bir anda ortam gerildi. Bayern’in korneri sonrası kontra şansı yakalayan Lens’in Alaba ile ikili mücadelesinde çalınan faul herkesi çıldırttı.

Lens’in faule maruz kaldığını ancak aleyhlerine faul çalındığı için itiraz eden Beşiktaşlılar çok tepki gösterdi. Teknik direktör Şenol Güneş başta olmak üzere tüm yedek kulübesi de neredeyse sahaya girerek duruma itiraz etti. Olası bir gol şansını kaçıran Kartal’da tribünler de yoğun bir ıslıklı protestoda bulundu.

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