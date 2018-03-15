Adana Demirspor’da futbolculardan boykot kararı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da futbolcular maaşlarını alamadıkları için kampı ve antrenmanı boykot ettiklerini açıkladılar.

Spor Toto 1. Lig’de mücadele eden Adana Demirspor’da futbolcular maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle kampı ve antrenmanı boykot etti. Ligde 34 puanla 12. sırada yer alan Adana Demir’de mali durum endişe yaratırken Fatih Terim Adana Demirspor Tesisleri’nde basına açıklama yapan kulüp oyuncuları toplu bir şekilde dertlerini dile getirdi.

‘Güvence verilmedi’

Takım oyuncuları basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Maç başı ve maaş alacaklarımızla alakalı futbolcu grubu olarak alacaklarımızı göz ardı edip maçlara çıkacağımızın ve sorumluluğumuzu yerine getireceğimizin sözünü beş hafta önce vermiş bulunmaktayız. Prim ödemelerini dahi alamadığımız şu noktada verilen söz, ödeme takvimi ve ödeme güvencesi verilmemiştir. Gelinen noktada bize ait olan sorumluluğu yerine getirmiş bulunmaktayız. Kalan 7 haftada da yerine getirmek için elimizden geleni yapacağımıza söz veriyoruz.

Fakat bizler de bu sorumluluğun altında kalmaktan yorulmuş ve bizlere verilen sözlerin yerine gelmemesi, hatta manevi olarak dahi son süreçte yanımızda hiçbir kulüp yönetici olmaması sonucu farkındalık oluşturma için kampı ve antrenmanı boykot ediyoruz” dediler. Son olarak futbolcular kendilerine destek olan taraftarları, Teknik Direktör Mustafa Uğur ve ekibi ile Sportif Direktör Gürcan Aday'a teşekkürlerini iletti.

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