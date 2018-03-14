Yüzlerce Bayern Münih taraftarı Taksim’de toplandı

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ikinci maçında Beşiktaş'a konuk olan Alman ekibi Bayern Münih taraftarları maç öncesi Taksim Meydanı’nda toplandı. Gezi Parkı'nda yeşil alanda oturan yüzlerce taraftar, tezahüratta bulunarak bazı Beşiktaşlı taraftarlarla fotoğraf çektirdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. tur ikinci maçı öncesi Alman ekibi Bayern Münih taraftarları Beyoğlu Taksim Meydanı'nda toplandı. Vodafone Park'ta saat 20.00'de Beşiktaş ile oynanacak maç öncesi Bayern Münih taraftarları atkı ve formalarını giyerek tezahüratta bulundu.

Gezi Parkı’ndaki yeşillik alanda oturan yüzlerce taraftar maç saatini bekledi. Alman taraftarların bazı Beşiktaşlı taraftarla fotoğraf çektirmesi ise renkli görüntülere sahne oldu.

CANLI | Beşiktaş Bayern Münih maçı (Muhtemel 11`ler) | UEFA Şampiyonlar Ligi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu heyecanı Beşiktaş Bayern Münih maçı ile devam ediyor. Eşleşmenin ilk maçında deplasmanda 74 dakika 10 kişi mücadele eden ve sahadan 5-0 mağlup ayrılan temsilcimiz, Vodafone Park'ta taraftarını mutlu etmek istiyor. 20.00'de başlayacak karşılaşmanın canlı anlatımı ve dakika dakika önemli pozisyonları SKOR'da... İlgili Haberi Oku