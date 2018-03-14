Ünlü sporcu Danry Vasquez’in sevgilisini dövdüğü görüntüler şoke etti
Venezuelalı ünlü beyzbol oyuncusu Danry Vasquez'in kız arkadaşına şiddet uyguladığı görüntüler spor dünyasını sarstı. Yıldız oyuncu hakkında soruşturma başlatıldı.
Spor dünyası, ünlü beyzbol oyuncusu Danry Vasquez'in kız arkadaşına şiddet uyguladığı bu görüntüleri konuşuyor.
ABD'nin Teksas eyaletinde 2 Ağustos 2016'da yaşandığı belirtilen olayda, Venezuelalı yıldız oyuncunun, idman sonrası tesislerden çıkarken, kız arkadaşını merdivenlerde feci şekilde darp ettiği görülüyor.
Danry Vasquez, saçlarından çekerek sürüklediği kıza, art arda tokat ve yumruk atıyor.
Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından oyuncu hakkında soruşturma başlatıldı.
Son güncelleme: 12:58 | 14.03.2018