Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Ünlü sporcu Danry Vasquez’in sevgilisini dövdüğü görüntüler şoke etti

Venezuelalı ünlü beyzbol oyuncusu Danry Vasquez'in kız arkadaşına şiddet uyguladığı görüntüler spor dünyasını sarstı. Yıldız oyuncu hakkında soruşturma başlatıldı.
12:5114 Mart 2018
0

Spor dünyası, ünlü beyzbol oyuncusu Danry Vasquez'in kız arkadaşına şiddet uyguladığı bu görüntüleri konuşuyor.

ABD'nin Teksas eyaletinde 2 Ağustos 2016'da yaşandığı belirtilen olayda, Venezuelalı yıldız oyuncunun, idman sonrası tesislerden çıkarken, kız arkadaşını merdivenlerde feci şekilde darp ettiği görülüyor.

Danry Vasquez, saçlarından çekerek sürüklediği kıza, art arda tokat ve yumruk atıyor.

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından oyuncu hakkında soruşturma başlatıldı.

13 Mart 2018 Teknik direktörden isyan videosu: Resmen seyircisi, yöneticisi komple bizi dövdüler Yeniçağaspor'un teknik direktörü Enver Aydın Akbaş, Ankara takımlarından Çubukspor ile oynadıkları maçın ardından soyunma odasında çektiği videoda oyuncuların ve kendisinin darp edildiğini iddia ederek isyan etti. 'Bu bizim Türk futbolunun hali' diyen Enver Aydın Akbaş, karşılaşmanın orta hakemine de tepki gösterdi. İlgili Haberi Oku

Etiketler
Danry Vasquez
Son güncelleme: 12:58 | 14.03.2018
Skor
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER