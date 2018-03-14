Tolgay Arslan: ‘Kimse unutmayacak’
Beşiktaş, Vodafone Park’ta Bayern Münih’e 3-1 mağlup olup Avrupa macerasına nokta koyarken takımın son zamanlardaki performansıyla alkış alan oyuncularından Tolgay Arslan karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Tolgay, “Taraftara teşekkür etmek, tebrik etmek istiyorum. Bize Şampiyonlar Ligi’nde güzel anlar yaşattılar. Bir rekor kırdık, bunu kimse unutmayacak” dedi.
Yükselen formu hakkında da yorumda bulunan Tolgay, “Maçın da zor olacağını biliyorduk. Fazla oynamayan oyuncular da oynadı, şansımızın çok olmadığını biliyorduk. Sonuna kadar mücadele ettik. Oynarken bir özgüven geliyor. Ben çalışkan bir oyuncuyum, idmanların dışında da çalışıyorum. Her maç üst üste oynayınca bir özgüven geliyor. Görevim takıma yardım etmek” şeklinde konuştu.