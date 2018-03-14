Tolgay Arslan: ‘Kimse unutmayacak’

Beşiktaş'ın yükselen performansıyla alkış alan isimlerinden Tolgay Arslan, sona eren Avrupa macerasının ardından açıklamalarda bulundu. Tolgay, "Taraftara teşekkür etmek, tebrik etmek istiyorum. Bize Şampiyonlar Ligi'nde güzel anlar yaşattılar. Bir rekor kırdık, bunu kimse unutmayacak" dedi.

Beşiktaş, Vodafone Park’ta Bayern Münih’e 3-1 mağlup olup Avrupa macerasına nokta koyarken takımın son zamanlardaki performansıyla alkış alan oyuncularından Tolgay Arslan karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Tolgay, “Taraftara teşekkür etmek, tebrik etmek istiyorum. Bize Şampiyonlar Ligi’nde güzel anlar yaşattılar. Bir rekor kırdık, bunu kimse unutmayacak” dedi.

Yükselen formu hakkında da yorumda bulunan Tolgay, “Maçın da zor olacağını biliyorduk. Fazla oynamayan oyuncular da oynadı, şansımızın çok olmadığını biliyorduk. Sonuna kadar mücadele ettik. Oynarken bir özgüven geliyor. Ben çalışkan bir oyuncuyum, idmanların dışında da çalışıyorum. Her maç üst üste oynayınca bir özgüven geliyor. Görevim takıma yardım etmek” şeklinde konuştu. Beşiktaş Bayern Münih maçında sahaya kedi girdi Beşiktaş - Bayern Münih karşılaşmasının 50. dakikasında sahaya giren bir kedi nedeniyle oyun yaklaşık 1 dakika durdu. İlgili Haberi Oku