Talisca maskot olamadı yıldız oldu!

Bahia’da 2009’da, maç günleri takımın maskotluğunu yapması için seçilen Talisca’nın, aradan geçen sürede Brezilya Milli Takımı’na yükselmesi, ülkesinde günün konusu oldu.

Beşiktaşlı Talisca'nın Brezilya Milli Takımı'na seçilmesi, ülkesinde geniş yankı yarattı. Sambacılar'ın genç milli takımlarında boy gösterse de, A Milli Takım'da hiç maça çıkmayan 24 yaşındaki futbolcu, davet alınca dikkatleri üzerine topladı. Talisca daha önce Dunga tarafından çağrılsa da oynatılmamıştı.

Milliyet’in haberine göre; Benfica'ya gelmeden önce Bahia takımının formasını giyen Talisca'nın, bu ilk kulübünde maskot olmaktan kurtulup merdivenleri birer birer çıktığına dikkat çekildi.

Maskot seçildi, kıyafet uymadı

“Anderson Talisca Bahia'ya 2009'da geldi. O zaman 15 yaşındaydı. İki yıl sonra takım Serie A'ya döndüğünde kulüp altyapılardan, maskotluk yapacak birisini aradı. Talisca ilk tercih oldu. Ancak ne var ki maskot kıyafetleri kendisine uymadı. Bunun üzerine görev, o dönem kadrodaki başka bir futbolcu olan Railan'a verildi”

Superman kılığına giriyordu

O dönem, Superman kostümü giyerek maç günlerinde sahada takımın maskotluğunu yapacak iki adaydan Talisca, milyon eurolar değerinde gösterilen ve bugün Brezilya Milli Takımı'na seçilmiş bir futbolcu, diğeri Railan ise ülkesinde Red Bull takımında forma giyiyor ve tahmini bonservis bedeli 75 bin euro olarak gösteriliyor.

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‘Birçok maçta yuhalandı'

“Talisca Bahia'da A takıma 2013'te yükseldi. Alt yaş kategorilerinde oldukça popüler bir oyuncu olmasına karşın, A takımda ilk başlarda sergilediği performans taraftarları memnun etmeyi başaramadı. Bu yüzden statlarındaki bir çok maçta taraftar tarafından yuhalandı. Taraftarların tepkisi yalnızca kötü performansından değildi, ‘Marrento' (kalın kafalı) şeklinde adlandırılan kişilik özelliğinden de dolayıydı. Futbolcu kendisine yapılan bu eleştirilerin haksız olduğunu, hak etmediğini söylüyordu”

Yeniden taraftarın gündeminde

“O günlerde bu yönde bir muameleye maruz kalan Talisca, bugün Bahia'da tekrar gündeme gelmiş bulunuyor ve kulübün taraftarlarının referanslarından biri durumuna gelmiş durumda. Bahia taraftarı sosyal medyada kendisinden sıkça söz etmeye başladı”

Talisca kehaneti gerçekleştiAnderson Talisca'nın bugünlere gelmesinde o dönemki hocası Cristovao Borges'in çok önemli payı olduğuna dikkat çekildi. O dönem oyuncuya getirilen eleştirileri sırtladığı belirtilen teknik adamın ‘Talisca için sabırlı olunması gerekir' diyerek kehanet örneği gösterdiği ve futbolcunun bugünlere geleceğini o zamandan öngördüğü belirtildi.

Jupp Heynckes: Talisca`yı takımımda görmek isterim UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında yarın Beşiktaş'a konuk olacak Bayern Münih'te teknik direktör Jupp Heynckes ve oyunculardan Thomas Müller, Vodafone Park'ta düzenlenen basın toplantısına katıldı. Tecrübeli teknik adam, ''Beşiktaş'tan Talisca'yı takımımda görmek isterim'' dedi. İlgili Haberi Oku