Survivor 2018’in yeni yarışmacısı Yiğit kimdir? Yiğit Dikmen kaç yaşında?

Survivor 2014'de yarışan Yiğit Dikmen Survivor all star'a takımının yeni yarışmacısı oldu. Geçmişte katıldığı Survivor'da performansıyla beğeni toplayan Survivor Yiğit kimdir? Yiğit Dikmen kaç yaşında? İşte Survivor'ın yeni yarışmacısını bilinmeyenleri...

Survivor 2014’te yarışmalarında gösterdiği performansların yanı sıra Turabi ile yaşadığı tartışmalarla da sık sık gündeme gelen Yiğit Dikmen, Acun Ilıcalı tarafından yeni yarışmacı olduğu açıklandı. Survivor 2018’de fırtına gibi esen all star takımına dahil olan Survivor Yiğit’in neler yapacağı merak ediliyor olmasının yanı sıra Survivor Yiğit kimdir, Yiğit Dikmen kaç yaşında gibi soruların da cevabı merak ediliyor. İşte Survivor’da gönüllüler takımına karşı mücadele edecek en yeni yarışmacı olan Survivor all star Yiğit hakkında bilinmeyenler…

SURVİVOR YENİ YARIŞMACISI YİĞİT DİKMEN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

1987 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Yiğit Dikmen, uzun yıllar amatör kümede futbol oynamıştır ve 2011 yılından beri de “Crossfit” ile uğraşmaktadır. Acun Ilıcalı’nın sunduğu Survivor 2014 yarışmasından gönüllüler takımında yer alan Yiğit Dikmen buradaki performansı ile dikkatleri üzeri çekti ve Turabi ile yaşadığı sert tartışmalarla akıllarda kaldı.

Survivor 2014 yarışmasından sonra yıldızı parlayan Yiğit Dikmen, bir süre oyunculuk eğitimi almasının ardından 2015 yılında Fox Tv’de ekrana gelen ‘Şehrin Melekleri’ adlı dizide rol aldı ve “Fırat Ünver” karakterini canlandırdı. Yiğit Dikmen’nin yer aldığı bir diğer dizi projesi ise Kanal D ekranlarında yayınlanan bir dizi oldu. Yiğit Dikmen dizide Hande Ataizi, Damla Colbay ve Işıl Yücesoy ile birlikte rol aldı.