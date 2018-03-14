Şampiyonlar Ligi maç özetleri: Roma Shaktar Donetsk maç özeti izle! Cengiz Ünder’li Roma çeyrek finalde!

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turunda Roma, Shaktar Donetsk'i ağırladı. İlk maçı 2-1 kaybeden Cengi Ünder'li Roma, rövanş mücadelesini 1-0 kazandı. İtalyan ekibi Shaktar Donetsk'i eleyerek çeyrek finale yükseldi. Roma Shaktar Donetsk maçını izleyemeyen futbolseverler haberimizden maçın özetini izleyebilirsiniz. İşte Şampiyonlar Ligi maç özetleri...

Şampiyonlar Ligi 2. tur rövanş maçında milli yıldızımız Cengiz Ünder’in de formasını giydiği İtalyan ekibi Roma evinde Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk’i 1-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Şampiyonlar Ligi’nde bu gece oyannacak iki maç ile tüm çeyrek finalistler belli olacak. İşte Cengiz Ünder’in Shakhtar Donetsk Roma maçı performansı ve Shakhtar Donetsk Roma maç özeti…

MAÇ ÖZETİ

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda milli futbolcumuz Cengiz Ünder’in ilk 11’de başladığı maçta Roma evinde Shakhtar Donetsk’i 1-0 mağlup etti. İlk maçı deplasmanda 2-1 kaybeden Roma seyircisi önünde Edin Dzeko'nun 52.dakikada attığı golle rakibini kupanın dışına etti ve çeyrek finale adını yazdırdı.

Milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in 65 dakika sahada kaldığı maçta Shakhtar Donetsk Ivan Ordest'in kırmızı kart görmesiyle maçı 10 kişi tamamladı.