Ricardo Quaresma’dan Beşiktaş taraftarına övgüler…

Beşiktaş'ın konuğu Bayern Münih'e 3-1 yenilerek Devler Ligi'ne veda ettiği karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Ricardo Quaresma taraftara övgülerde bulundu. Quaresma, "Taraftarımız tek kelimeyle mükemmeldi, her zaman mükemmeller" derken grup aşamasındaki performanslarının da altını çizdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Son 16 Turu’nda 5-0’ın rövanşında konuğu Bayern Münih’e 3-1 mağlup olan Beşiktaş’ta yıldız isim Ricardo Quaresma karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. Taraftardan övgüyle söz eden Quaresma, “Taraftarımız tek kelimeyle mükemmeldi, her zaman mükemmeller. Şimdi lige dönüyoruz, şampiyonluk şansımız var, bunun bilincindeyiz. Bunun için mücadele edeceğiz” dedi.

Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon elde ettikleri başarının altını çizen Portekizli, “Kolay kolay hiçbir Türk takımının gelemeyeceği bir noktaya geldi bu takım. Grup aşamasındaki performansımız özeldi” ifadelerini kullandı. Yıldız oyuncu TFF’nin verdiği 5 maçlık ceza hakkında ise “Takımla beraberim, çalışmalara devam ediyorum. Tabii ki maçlara çıkamıyorum ama dışarıdan onlara verebildiğim desteği veriyorum. Federasyon karar verdi, bütün kamuoyunun gözünün önünde oldu her şey. Olay nasıl gelişti, neler oldu, biliyor herkes. Artık 5 maç beklemek zorundayım” şeklinde konuştu. Bayern Münih`in hocasından Beşiktaş`a: Şampiyon olurlar! Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon grup aşamasında tarih yazan ve grubunu lider tamamlayan ilk Türk takımı olma başarısı gösteren Kara Kartal, son 16 turunda eşleştiği Bayern Münih'e deplasmandaki ilk maçta 5-0 mağlup olmuştu. Kara Kartal, Alman devine rövanş maçında da 3-1 mağlup olarak Devler Ligi'ne veda etti. Bayern Münih Teknik Direktörü Jupp Heynckes, karşılaşma sonunda açıklamalar yaptı ve Beşiktaş'ın Süper Lig'de şampiyon olacağını söyledi. İlgili Haberi Oku