Ricardo Quaresma’dan Beşiktaş taraftarına övgüler…
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Son 16 Turu’nda 5-0’ın rövanşında konuğu Bayern Münih’e 3-1 mağlup olan Beşiktaş’ta yıldız isim Ricardo Quaresma karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. Taraftardan övgüyle söz eden Quaresma, “Taraftarımız tek kelimeyle mükemmeldi, her zaman mükemmeller. Şimdi lige dönüyoruz, şampiyonluk şansımız var, bunun bilincindeyiz. Bunun için mücadele edeceğiz” dedi.
Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon elde ettikleri başarının altını çizen Portekizli, “Kolay kolay hiçbir Türk takımının gelemeyeceği bir noktaya geldi bu takım. Grup aşamasındaki performansımız özeldi” ifadelerini kullandı. Yıldız oyuncu TFF’nin verdiği 5 maçlık ceza hakkında ise “Takımla beraberim, çalışmalara devam ediyorum. Tabii ki maçlara çıkamıyorum ama dışarıdan onlara verebildiğim desteği veriyorum. Federasyon karar verdi, bütün kamuoyunun gözünün önünde oldu her şey. Olay nasıl gelişti, neler oldu, biliyor herkes. Artık 5 maç beklemek zorundayım” şeklinde konuştu.