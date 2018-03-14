Mustafa Cengiz’den UEFA açıklaması: ‘Nefes almadan, tuvalete bile gitmeden…’

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Divan Kurulu Toplantısı'nda UEFA ile yaptıkları toplantı hakkında açıklamalarda bulundu. Cengiz, "UEFA'ya 2 saat 45 dakika sunum yaptık. Nefes almadan, tuvalete bile gitmeden. Ben Galatasaray'ın ceza alacağına ihtimal vermiyorum" dedi

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, UEFA ile ara vermeden 2 saat 45 dakika süren bir toplantı yaptıklarını ve kulübün ceza alacağına ihtimal vermediklerini söyledi.

Galatasaray Mart ayı Divan Kurulu toplantısı, Divan Başkanı İrfan Aktar'ın açılış konuşmasıyla başladı ve Şubat ayında vefat eden üyeler için yapılan saygı duruşuyla devam etti. Toplantıya Başkan Mustafa Cengiz ile yönetim kurulu tam kadro yer aldı. Divana ayrıca eski başkan Dursun Özbek de katıldı.

Göreve geldiğinden beri 1 ay geçtiğini belirten Mustafa Cengiz, “Galatasaray'a çok dinamik bir yapı, önemli bir sosyal çimentosunu oluşturan değerli bir harç. Ben de bu harcı temsil ettiğim için gurur duyuyorum. Finansal ve mali konularda bilgi vereceğim. 25 Ocak'tan itibaren 170 TL ödeme yaptık. 23 milyon TL faktoring firmalarına verildi. Bizim bildiğimiz 4,5 faktoring firmalar vardır. Bana 11 faktoring firma odluğu söylendi. Onlara ödenmesi gereken 23 milyon TL ödedik, 53 milyon TL ödeyeceğiz” diye konuştu.

Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan sermeye artırımın kabul edildiğini belirten Başkan Cengiz, “Sermaye artırımı için başvurduğumuzda tahsisli olduğunu gördük. SPK başvurumuz kitlenmişti. Biz bunu çözdük. Yeni sunum ve imzalar verdik. Zamanımızın 3'te birini verdik. Devletimizin en ciddi organlarından olan başvurumuzu kabul ettik. Orada 145 milyon TL karşılama riskini sıfır etti. Oradan bize ciddi para girdisi oldu. Ben kısa sadece elektrik vermiş olabilirim. Galatasaray dev bir kuruluş. Türkiye'nin en büyük camiası. Ben arada aracı oldum. 4 iş günü içinde küçük, büyük yatırımcı borsada 50 milyon TL yatırım yaptı. Bu Galatasaray'a olan güveni ve saygıyı gösterir” şeklinde konuştu.

Mustafa Cengiz: UEFA`dan Fenerbahçe ve Beşiktaş için de yardım istedim Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, CNN Türk'te yayınlanan Hakan Çelik ile Hafta Sonu programına katıldı. Sarı Kırmızılı kulübün başkanı, UEFA'yla yapılan görüşmeler hakkında çok çarpıcı açıklamalar yaptı. Cengiz UEFA'dan Fenerbahçe ve Beşiktaş için de yardım istediğini anlattı. İlgili Haberi Oku

“ESKİ BAŞKANLARIMIZI BİR ARAYA GETİRDİK”

Kendisinin eski yönetimlerle sorunlarının olmadığını ifade eden Cengiz, “Spor tarihinde bir ilki gerçekleştirdik. Değerli eski başkanlarımızı bir araya getirdik. 2 saat sürece fikir alış verişinde bulunduk. Günlük hayatta buluşamayacak insanlar Galatasaray için buluştu. Biz dayanışmacı bir toplumuz. Bütün geçmiş yönetimlere her zaman hizmet ettim. Ama hatalarını söyledim” değerlendirmesinde bulundu.

“GALATASARAY’IN CEZA ALACAĞINA İHTİMAL VERMİYORUM”

9 Mart'ta UEFA ile yapılan görüşmeler hakkında da konuşan Mustafa Cengiz, “10 kişi ile bir komite kurduk. UEFA önce dostlukla sunduk. Sonra disiplin kuruluna sunduk. Burada Avrupa'nın çok önde gelen 6 hukuk ve devlet adamlarına raporu sunduk. 2 saat 45 dakika sunum yaptık. Nefes alamadan tuvalete gitmeden. Onlarda dayandı. Bize çok sert sorular geldi. Siz bu vaatleri bir öncede verdiniz dediler. Toplam 492 milyon TL bir rakam. Bizim bu konuda söyleyecek hiçbir şey yok. Biz mali konuda size arz edecek hiçbir şey yok dedik. Biz 3 yıllık projeksiyon sunacağız dedik. Her sonuca göre, hayal taşımayan projeler sunduk. Allah kimseyi disiplin kuruluna düşürmesin. Disiplin Kurulu tarihinde böyle bir sunum olduğunu zannetmiyorum. Onlar da bunu söyledi. Ben Galatasaray'ın ceza alacağına ihtimal vermiyorum. Bizim rakiplerimiz değerli. Onların içinde biz en büyük ve değerliyiz. Biz bütünün en büyük parçasıyız. Bizde bütün içinde Türk futbolunu da esirgemeyin diyoruz. Yaklaşık 33 stat yapıldı, 405 kapalı spor yapıldı. Türk sporu 4, 5 sene içinde Avrupa'nın tepesine çıkacak. Bize fırsat tanıyın. 3 ile 4 için bize fırsat tanıyacaklar” açıklamasını yaptı.

Cengiz daha önce katıldığı bir televizyon programında da UEFA ile yaptıkları görüşmeye dair detaylar vermişti;

“FENERBAHÇE MAÇI İÇİN 10 BİN TALEP GELDİ”

Fenerbahçe ile hafta sonu oynanacak derbi için Başkan Cengiz, “2100 bilet bize verildi. 3 gündür üzerimizde müthiş bir baskı var. 10 bini aşkın talep var” dedi. Mustafa Cengiz ayrıca ilk defa divan kurulunu yoğun gördüğünü de ekledi.