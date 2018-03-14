Manchester United Sevilla maç özeti: ManU Sevilla maçında şaşırtan sonuç…

Manchester United kendi sahasında Sevilla'ya mağlup olarak elendi. Şampiyonlar Ligi son 16 turu için oynanan Manchester United Sevilla maçının özeti futbol tutkunları tarafından internet üzerinde araştırılmaya başlandı. İşte Old Trafford'daki zorlu mücadelenin özeti ve ManU Sevilla maçı detayları...

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