Manchester United Sevilla maç özeti: ManU Sevilla maçında şaşırtan sonuç…
Şampiyonlar Ligi’nde zorlu karşılaşmalar oynandı. ManU Sevilla maçından sürpriz sonuç çıktı, Sevilla deplasmanda Manchester United’ı yenerek çeyrek finale kaldı. İlk maç 0-0 tamamlanmıştı. Manchester United Sevilla maçının ardından Manu Sevilla maç özeti araştırılmaya başlandı. İşte ManU Sevilla maç özeti…
MANCHESTER UNİTED SEVİLLA MAÇ ÖZETİ
OLD TRAFFORD’DA ŞOK SONUÇ
0-0’ın rövanşında sahasındaki mücadelede rakip alanda beklenen etkiyi yaratamayan Kırmızı Şeytanlar pozisyon bulmakta oldukça zorlandı. Güçlü rakibi karşısında iyi bir direnç sergileyen Sevilla’yı çeyrek finale taşıyan golleri 74. ve 78. dakikalarda oyuna 71’de giren Wissam Ben Yedder attı. Manchester United’ın tek golünü ise 84. dakikada Romelu Lukaku kaydetti.Bu sonuçla Sevilla, büyük bir sürprize imza atarak adını çeyrek finale yazdırdı. ManU ise Avrupa kupalarına veda etmek durumunda kaldı.