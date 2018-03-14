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Manchester United Sevilla maç özeti: ManU Sevilla maçında şaşırtan sonuç…

Manchester United kendi sahasında Sevilla'ya mağlup olarak elendi. Şampiyonlar Ligi son 16 turu için oynanan Manchester United Sevilla maçının özeti futbol tutkunları tarafından internet üzerinde araştırılmaya başlandı. İşte Old Trafford'daki zorlu mücadelenin özeti ve ManU Sevilla maçı detayları...
08:4914 Mart 2018
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Manchester United Sevilla maç özeti: ManU Sevilla maçında şaşırtan sonuç…

Şampiyonlar Ligi’nde zorlu karşılaşmalar oynandı. ManU Sevilla maçından sürpriz sonuç çıktı, Sevilla deplasmanda Manchester United’ı yenerek çeyrek finale kaldı. İlk maç 0-0 tamamlanmıştı. Manchester United Sevilla maçının ardından Manu Sevilla maç özeti araştırılmaya başlandı. İşte ManU Sevilla maç özeti…

MANCHESTER UNİTED SEVİLLA MAÇ ÖZETİ

OLD TRAFFORD’DA ŞOK SONUÇ

0-0’ın rövanşında sahasındaki mücadelede rakip alanda beklenen etkiyi yaratamayan Kırmızı Şeytanlar pozisyon bulmakta oldukça zorlandı. Güçlü rakibi karşısında iyi bir direnç sergileyen Sevilla’yı çeyrek finale taşıyan golleri 74. ve 78. dakikalarda oyuna 71’de giren Wissam Ben Yedder attı. Manchester United’ın tek golünü ise 84. dakikada Romelu Lukaku kaydetti.Bu sonuçla Sevilla, büyük bir sürprize imza atarak adını çeyrek finale yazdırdı. ManU ise Avrupa kupalarına veda etmek durumunda kaldı. 11 Mart 2018 Sevilla'dan tuhaf Carole teklifi Galatasaray'dan kiraladığı Lionel Carole'ü kadro dışı bırakan Sevilla, B takımında oynama teklifi götürdü ancak Fransız oyuncu bunu kabul etmedi. İlgili Haberi Oku

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