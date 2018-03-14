MAÇ ÖZETİ: Beşiktaş Bayern Münih maçı özeti izle! BJK B.Münih 1-3 maç sonucu…

Beşiktaş Bayern Münih maçı özeti izle! Şampiyonlar Ligi 2. tur rövanş maçında Beşiktaş Bayer Münih'e 3-1 yenildi. İki maç toplamında 8-1 yenilen BJK Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Beşiktaş Bayern Münih maçı özeti izlemek isteyen futbol severler için haberimizin içerisinde yer alıyor. İşte BJK Bayern Münih özeti ve maçın golleri...

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Beşiktaş, evinde Bayern Münih’i konuk etti. Maçın başlarında BJK rakibi ile kafa kafaya bir oyun sergilese de Bayern Münih Thiago Alcantara’nın 18. dakiadaki golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorlar sona ermesinin ardından ikinci yarının hemen ilk dakikasında Gökhan Gönül’ün kendi kalesine gönderdiği golle mücadele 2-0 oldu. Beşiktaş 59. dakikada Vagner Love’ın golüyle durumu 2-1’e getirdi. Maçın 84. dakikasında Beşiktaş, Alaba’nın golüne engel olamayınca Bayern Münih maçtaki 3. golünü buldu. Beşiktaş Bayern Münih maçı özeti ve maçın önemli anlarını haberin içinde bulunan linkten izleyebilirsiniz. İşte 4 gollü Beşiktaş Bayern Münih maçının özeti izleme linki…

BEŞİKTAŞ BAYERN MÜNİH ÖZETİ İZLE

ŞENOL GÜNEŞ’TEN SÜRPRİZ İLK 11

Teknik direktör Şenol Güneş, dün düzenlenen basın toplantısında rotasyon yapacağının sinyallerini vermişti. Tecrübeli hoca kalede Fabri’nin yerine Tolga Zengin’e şans verdi. Defans hattında sakatlığı bulunan Tosic’e görev vermeyen Güneş, Gökhan Gönül, Gary Medel, Necip Uysal ve Caner Erkin ile savunma dörtlüsünü oluşturdu.

Orta sahada Tolgay’ın yanında Atiba’nın yerine Oğuzhan ilk 11’de başlarken, kanatlarda ise ligde cezalı olması sebebiyle forma giyemeyen Quaresma ve Lens’i sahaya sürdü. Tecrübeli antrenör forvet hattında ise son zamanların formda ismi Negredo’nun yerine Vagner Love’a şans tanırken, tecrübeli oyuncunun ileri uçtaki partneri Mustafa Pektemek oldu.

BEŞİKTAŞ BAYERN MÜNİH MAÇINDA SAHAYA KEDİ GİRDİ

Beşiktaş ile Bayern Münih arasında oynanan mücadelenin 50. dakikasında İngiliz hakem Micheal Oliver oyunu durdurdu. Beşiktaş'ın kullandığı kale vuruşu sırasında hakemin düdüğüyle oyun bir anda dururken, sahaya giren bir kedi olduğu anlaşıldı.

Beşiktaş kalesinin arkasından saha dışına çıkmak isteyen kedi, güvenlikleri görünce tekrar sahaya girdi. Oyun yaklaşık 1 dakika kadar dururken, kedinin saha dışına çıkmasıyla mücadele kaldığı yerden yeniden başladı.

Bugün Vodafone Park bir başka güzeldi. Muhteşem atmosferi sağlayan taraftarlarımızla ne kadar övünsek az kalır… pic.twitter.com/gWIo2hG2ZI — Beşiktaş JK (@Besiktas) 14 Mart 2018

BAYERN MÜNİH’TE ÜÇ DEĞİŞİKLİK

İlk maçı Almanya’da 5-0’lık skorla kazanmayı başaran Bayern Münih’te teknik direktör Jupp Heynckes ilk maçın 11’inden 3 değişikliğe gitti. Heynckes, ilk maçtan farklı olarak sağ bekte Kimmich’in yerine Rafinha, orta sahada James Rodrigues’in yerine Thiago Alcantara ve ileri uçta Coman’ın yerine Franck Ribery’i ilk 11’de başlattı.