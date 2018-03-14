Kadınlar Euroleague | Uniqa Sopron – Fenerbahçe: 67-46

Kadınlar Euroleague'de ülkemizi temsil eden Fenerbahçe, Uniqa Sopron'a deplasmanda 67-46 yenildi ve üç maçlık seri sonunda 2-1'le turnuvaya veda etti. Uniqa Sopron, Yakın Doğu Üniversitesi, Dinamo Kursk ve UMMC Ekaterinburg'dan sonra Dörtlü Final'e kalan son takım oldu. Fenerbahçe 6 sezon sonra ilk kez bir numaralı kupada 4'lü Final'e katılamadı.

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