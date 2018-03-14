Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Kadınlar Euroleague | Uniqa Sopron – Fenerbahçe: 67-46

Kadınlar Euroleague'de ülkemizi temsil eden Fenerbahçe, Uniqa Sopron'a deplasmanda 67-46 yenildi ve üç maçlık seri sonunda 2-1'le turnuvaya veda etti. Uniqa Sopron, Yakın Doğu Üniversitesi, Dinamo Kursk ve UMMC Ekaterinburg'dan sonra Dörtlü Final'e kalan son takım oldu. Fenerbahçe 6 sezon sonra ilk kez bir numaralı kupada 4'lü Final'e katılamadı.
23:4014 Mart 2018
0
Kadınlar Euroleague | Uniqa Sopron – Fenerbahçe: 67-46

Kadınlar Euroleague’de çeyrek final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe deplasmanda Macaristan’ın Uniqa Sopron takımına 67-46 yenilerek seriyi 2-1 kaybetti ve turnuvaya veda etti.

Novomatic Arena’da oynanan müsabakanın ilk çeyreğini 21-17’lik skorla önde geçen taraf sarı lacivertliler, ikinci periyotta oyunda düşerken, skor üstünlüğünü rakibinden alan ev sahibi takım, devre arasına 33-31 önde gitti. Üçüncü periyot itibarıyla temsilcimiz Fenerbahçe’ye karşı etkili bir basketbol ortaya koyarak farkı açan Uniqa Sopron, üçüncü çeyreği 52-43, maçı da 67-46 kazandı seriyi 2-1 kazanarak adını dörtlü finale yazdırdı.

Uniqa Sopron; Yakın Doğu Üniversitesi, Dinamo Kursk ve UMMC Ekaterinburg’dan sonra Dörtlü Final’e kalan son takım oldu. Fenerbahçe, geride kalan 6 sezonun ardından ilk kez son 4 takım arasına kalamadı.

14 Mart 2018 FIBA Şampiyonlar Ligi | Pınar Karşıyaka 74-68 PAOK İlgili Haberi Oku

Etiketler
Fenerbahçe Kadınlar Euroleague Uniqa Sopron
Son güncelleme: 23:50 | 14.03.2018
Skor
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER