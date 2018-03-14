Jamie Carragher’ın görevine son verildi

Kendisine trafikte sözlü sataşan bir Manchester United taraftarına tüküren Jamie Carragher'ın Sky Sports'taki görevine son verildi.

İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool'un eski futbolcusu Jamie Carragher, kendisini trafikte sözlü taciz eden bir taraftara tükürdü.

Videodaki kişi “Şanssız Jamie… 2-1” diyerek Liverpool'un ligde Manchester United'a yenildiği maçla ilgili imada bulunuyor. Eski İngiliz futbolcu daha sonra yaptığı açıklama ile hareketinden dolayı özür diledi.

40 yaşındaki efsane, “Karakterimi yansıtmayan bu hareketten dolayı özür diliyorum. Yaptığım şey yanlıştı ve ailelerinden özür diliyorum” ifadelerini kullandı.

Jamie Carragher 14 yaşındaki kızın suratına tükürdü! İngiliz ve Liverpool'un efsane futbolcularından olan ve Sky Sports'ta yorumculuk görevini sürdüren Jamie Carragher, arabasıyla seyir halindeyken kendisine laf atan gençlere tükürdü. 40 yaşındaki efsane bu hareketi nedeniyle özür diledi İlgili Haberi Oku