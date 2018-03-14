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GENÇLERBİRLİĞİ
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Gençlerbirliği’nden Anıtkabir ziyareti!

Spor Toto Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği, 95. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Anıtkabir'i ziyaret etti.
16:2314 Mart 2018
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Gençlerbirliği’nden Anıtkabir ziyareti!

Gençlerbirliği yönetim kurulu, divan kurulu, teknik ekip, futbolcular ve kulüp personeli 95’nci kuruluş yıl dönümünü etkinlikleri kapsamında Anıtkabiri ziyaret etti.

Gençlerbirliği kulüp başkanı Murat Cavcav Anı defterine, “Kurduğun Cumhuriyet ile yaşıt kulübümüz bugün 95.yılını kutluyor. Cumhuriyetin ve kurduğun başkentin takımı olmaktan ne kadar övünsek az. Senin ilkelerinden vazgeçmeyecek, dün ve bugün olduğu gibi yarın da göstermiş olduğun yolda ilerlemeye devam edeceğiz. Seni özlüyor ve minnetle anıyoruz” notunu yazdı.

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