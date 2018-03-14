FIBA Şampiyonlar Ligi | Pınar Karşıyaka 74-68 PAOK

FIBA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Yunan rakibi PAOK’a deplasmanda 74-68 mağlup olan Pınar Karşıyaka, İzmir’de oynanan rövanş maçını 79-67 kazanıp çeyrek finale adını yazdırdı. Karşılaşma boyunca Kaf Kaf taraftarları "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" tezahüratıyla salonu inletirken geceye dev pankart damga vurdu.

FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Pınar Karşıyaka, Yunan temsilcisi PAOK’u evinde 79-67 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Selanik’teki ilk maçı 74-68 kaybeden ve son 8’e kalmak için rakibini en az 7 sayı farkla yenmesi gereken Kaf-Kaf, taraftarının müthiş desteğiyle 12 sayılık farkla tur atladı. Çeyrek finalde Iberostar Tenerife-UCAM Murcia eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak yeşil-kırmızılı ekipte ilk maçın ardından kadro dışı kalan Waters, rövanş öncesi affedildi. Jones 24, Kennedy 22 sayıyla galibiyete katkıda bulundu. Karşıyakalı basketbolcular ve TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta düşme hattında yer alan futbolcular, taraftarın isteğiyle çeyrek finali omuz omuza kutladı.

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Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda oynanan maçta tribünler tıklım tıklım doldu. Ellerinde ay-yıldızlı bayraklarla salona koşan Karşıyaka taraftarları, karşılaşma öncesi İstanbul’un fethi ve İzmir’in kurtuluşunu sembolize eden kareografi yaptı. Yeşil-kırmızılı taraftarlar, salonda İngilizce, “Dünya lideri Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa Kemal’in askerleriyiz” yazılı pankart açtı. Maç boyunca takımlarına büyük destek veren taraftarlar, İzmir Marşı’nı bir ağızdan söyledi. Pınar’ın Karşıyaka’ya isim sponsorluğunun 20. yıl dönümü de bu maçta kutlandı.

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Mücadelenin başında Berk ve Jones’la sayılar üreten Karşıyaka, 7. dakikada Kennedy’nin basketiyle 10 sayılık farka ulaştı: 15-5. Periyodun son 2 dakikasına 18-8 üstün giren temsilcimiz, ilk 10 dakikayı 20-13 önde tamamladı. İkinci periyodun başında konuk ekip farkı 3 sayıya kadar indirdi. Rakibi karşısında farkın daha fazla azalmasına izin vermeyen Pınar Karşıyaka 15. dakikayı Kennedy’nin basketiyle 29-21 önde geçti. 18. dakika içinde farkı 14 sayıya çıkaran yeşil-kırmızılılar, devreyi 43-33 galip bitirdi. Çekişmeli geçen üçüncü periyotta fark bir ara yeniden 2 sayıya kadar düşse de Kaf-Kaf son periyoda 55-48 önde başladı. Son periyotta taraftarının müthiş gücünü iyice arkasına alan Kaf-Kaf, 2 dakikada 11 sayı bulurken PAOK’a 2 sayı şansı verdi. Bu bölümde fark 16 sayıya kadar taşındı. Ancak maçı bırakmayan PAOK, bitime 3 dakika kala Margaritis’le farkı 7’ye düşürdü. Son 1 dakikaya 74-65 girildi. Bitime 17 saniye kala Waters’ın turnikesiyle skoru 77-67’e getirip farkı 10’a taşıyan Karşıyaka, hata yapmayıp salondan çeyrek finalist olarak ayrıldı: 79-67.

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Srdan Dozai (Hırvatistan), Martins Kozlovskis (Litvanya), Sasa Maricic (Sırbistan)

Pınar Karşıyaka: D.J.Kennedy 17, Berk Uğurlu 10, Jarrod Jones 14, Marko Banic 2, Erdi Gülaslan 2, Metin Türen 5, Dominic Waters, Görkem Doğan, Mert Celep

PAOK: Phil Goss 12, Lucky Jones 3, Darnell Jackson 8, Linos Chrysikopoulos 2, Antonios Koniaris 1, Dimitrios Katsivelis 6, Terran Petteway, Ousman Krubally 8, Thodoris Zaras 2, Margaritis Vaggelis 1

1. periyot: 20-13 (Pınar Karşıyaka)

Devre: 43-33 (Pınar Karşıyaka)

3. periyot: 55-48 (Pınar Karşıyaka)