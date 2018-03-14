Fenerbahçe’nin efsanesi Halit Deringör vefat etti

Fenerbahçe ve Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden olan Halit Deringör 95 yaşında hayatını kaybetti.

Fenerbahçe’nin Yüksek Divan Kurulu Üyesi, eski milli futbolcusu ve teknik direktörü Halit Deringör hayatını kaybetti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle;

“Kulübümüzün 927 Sicil numaralı Yüksek Divan Kurulu Üyesi, eski milli futbolcumuz ve teknik direktörümüz, “Kolay mı Fenerbahçeli Olmak” eserinin yazarı, camiamızın önemli değerlerinden biri olan Halit Deringör’ü kaybettiğimiz haberini derin bir üzüntüyle öğrendik.

Fenerbahçe ve Türk Futbolu için büyük bir değer olan Merhum Halit Deringör’e Allah’tan rahmet, başta Deringör Ailesi olmak üzere merhumun tüm sevenleri, camiamıza ve Türk Futbol Ailesi’ne baş sağlığı dileriz.

Merhum Halit Deringör’ün cenaze töreni ile ilgili detaylar daha sonra paylaşılacaktır.”

GALATASARAY MAÇINDA AĞLARI DELMİŞTİ

Halit Deringör ile ilgili dikkat çekici anılardan biri ise, Galatasaraylı Metin Oktay’ın 10 Haziran 1959’da Fenerbahçe ağlarını delen golünden önce, Fenerbahçeli Halit Deringör’ün bir golünde Galatasaray ağlarının delinmiş olmasıyla ilgili.

Deringör, ‘Kolay mı Fenerbahçeli Olmak?’ kitabında ağların delindiği anı şöyle anlatıyor;

13 Aralık 1942 de Galatasaray’a attığı golde top ağları delerek Çırağan Sarayı havuzuna düşüyor. “Ağların yırtılması şeklinde haber yapılmıştı. Yıllar sonra Galatasaray'ın kıymetli futbolcusu Metin Oktay'ın da ağları yırtan gol haberini fubol kamuoyu yakından bilir. Aslında ağları yırtan gol ifadesi biraz iddialı bir ifadeydi. Sağlam olan ağların atılan topla yırtılması zor bir olaydı. Ancak, o zaman kale ağları kırnaptan yapılıyordu. Yağmurda, çamurda çürürdü. Çürük ağların da, sert gelen topla yırtılması mümkündü”

Halit Deringör’ün hayatını konu alan belgeselden bir bölüm;

HALİT DERİNGÖR KİMDİR?

1922'de İstanbul'da doğan Deringör, futbola 10 yaşında başladı. 1958'de Fenerbahçe Genç Takımı'na geldi. 1941'de A Takımı formasını giydi. 1952 yılına kadar Fenerbahçe formasını taşıdı ve aynı yıl futbola veda etti. Oynadığı 330 resmi maçta 107 gol kaydetti. Deringör, futbolu bıraktıktan sonra Bursa Acar İdman Takımı'nda 9 yıl antrenörlük yaptı. 5 kez milli oldu. Deringör son olarak Cumhuriyet Gazetesi'nde spor yazarlığı yapmaktaydı.

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