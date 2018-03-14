Fenerbahçeli taraftarların Alex de Souza heyecanı

Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza'nın imza günü için toplanan taraftarlar adeta izdihama neden oldu. Brezilyalı yıldızdan imza almak isteyen taraftarlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Fenerbahçeli eski futbolcu Alex De Souza D&R tarafından İstanbul’da taraftarlarla buluşturuldu.

Bir alışveriş merkezi içinde yer alan D&R mağazasındaki kitap imza töreni öncesinde binlerce sarı lacivertli taraftar izdiham yaşanmasına sebep oldu.

Alex’in biyografisinin anlatıldığı kitabı imzalatmak ve Brezilyalı yıldızı görmek için sabahın erken saatlerinde AVM’ye gelerek uzun kuyruklar oluşturan taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla da AVM’yi inletti. Sadece Fenerbahçeli taraftarların değil, Beşiktaş, Trabzonsporlu ve Galatasaraylı taraftarlar da Alex için D&R mağazasına akın etti.

Brezilyalı oyuncuyu çok sevdiklerini belirten taraftarlar, günlerce Alex’i bekleyebileceklerini ifade ettiler.

İşte o görüntüler;

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