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Fenerbahçeli taraftarların Alex de Souza heyecanı

Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza'nın imza günü için toplanan taraftarlar adeta izdihama neden oldu. Brezilyalı yıldızdan imza almak isteyen taraftarlar uzun kuyruklar oluşturdu.
16:0414 Mart 2018
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Fenerbahçeli taraftarların Alex de Souza heyecanı

Fenerbahçeli eski futbolcu Alex De Souza D&R tarafından İstanbul’da taraftarlarla buluşturuldu.

Bir alışveriş merkezi içinde yer alan D&R mağazasındaki kitap imza töreni öncesinde binlerce sarı lacivertli taraftar izdiham yaşanmasına sebep oldu.

Alex’in biyografisinin anlatıldığı kitabı imzalatmak ve Brezilyalı yıldızı görmek için sabahın erken saatlerinde AVM’ye gelerek uzun kuyruklar oluşturan taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla da AVM’yi inletti.Sadece Fenerbahçeli taraftarların değil, Beşiktaş, Trabzonsporlu ve Galatasaraylı taraftarlar da Alex için D&R mağazasına akın etti.

Brezilyalı oyuncuyu çok sevdiklerini belirten taraftarlar, günlerce Alex’i bekleyebileceklerini ifade ettiler.

İşte o görüntüler;

14 Mart 2018 Alex de Souza`nın sosyal medyayı sallayan taktik tişörtü Uzun süre sonra yeniden İstanbul'a gelen Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza, üzerindeki tişörtle sosyal medyayı sallamayı başardı. İlgili Haberi Oku

Etiketler
alex de souza Fenerbahçe
Son güncelleme: 16:19 | 14.03.2018
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